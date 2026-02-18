Bucureștiul, paralizat din cauza vremii. RO-Alert la 4 dimineața, haos în trafic, tramvaie blocate de zăpadă. FOTO

Deși autoritățile au anunțat că au intervenit cu aproape 400 de utilaje în toate sectoarele Capitalei, ninsoarea viscolită a acoperit rapid toate bulevardele mari.

Pompierii au participat la peste 500 de intervenții. S-au rupt zeci de copaci care au distrus mașini și au rupt firele de curent.

În zori, la 4 și 20 de minute, sute de mii de oameni au fost avertizați prin RO-ALERT că situația este atât de gravă încât, pentru siguranța lor, ar fi de preferat să nu pornească la drum, dacă nu este obligatoriu.

Zăpada apoasă a căzut în neștire, transformând în primul rând capitala României într-un oraș impracticabil, cu prea puține mijloace de transport în comun pe drumurile troienite.

Corespondent Știrile PRO TV: „În această curte din sectorul 2 al Capitalei, un pin masiv a cedat sub greutatea zăpezii. Două mașini au fost avariate.”

Proprietar: „M-au anunțat în jurul orei 8 niște vecini amabili. Am coborât, am observat că deja era poliția aici, ceva sub un pom, ceva ce era mașina mea.”

Zăpada ajunge până la genunchi

După o noapte de ninsoare, pe străzile dintre blocuri zăpada ajunge până la genunchi.

Corespondent Știrile PRO TV: „Fără 4x4 nicio șansă să poți ieși de pe astfel de străzi. Greu, foarte greu pentru că pe aici nu au intrat mașini azi noapte. E vorba de străduțele dintre blocuri, în cartiere, străduțele mici, unde stratul e serios, generos chiar pe mijloc, pe carosabil. Singurii care au intrat pe aici sunt oamenii pe jos.”

Cei care nu stau lângă o stație de metrou au avut de tras și au mers în șir indian direct pe carosabil, pentru că trotuarele nu se mai vedeau de nămeți. În tot acest timp, șinele de tramvai au fost blocate de zăpadă, iar unele linii de troleibuz au fost rupte de copaci.

Pagube în București și Ilfov

În jur de 500 de arbori s-au frânt și au avariat peste 200 de mașini. Probleme au fost și în Județul Ilfov, aflat încă sub cod portocaliu. Mulți dintre locuitorii orașului Otopeni au realizat că nu pot pleca la muncă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Străzile din Otopeni sunt mai degrabă un patinoar, nu e deloc greu să aluneci. Câțiva șoferi și-au făcut curaj, și-au scos mașinile din curți, au încercat să treacă pe aici, au format și câteva culoare, însă se alunecă foarte tare, nu a trecut nicio mașină de deszăpezire pe aceste străzi.”

Cei care au insistat să ajungă la serviciu au avut numai neplăceri.

Corespondent Știrile PRO TV: „Am ajuns și eu la mașina mea, pe care am deszăpezit-o, dar nu am șansa să plec cu ea.”

În condițiile în care va continua să ningă, stratul de zăpadă va trece de o jumătate de metru atât în București, cât și în localitățile din jur.