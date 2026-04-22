„În temeiul prerogativelor constituţionale, preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide şi formaţiuni politice parlamentare, pentru consultări - PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, USR”, a informat Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, consultările vor avea loc după următorul program:

ora 9:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;

ora 18:30 - Uniunea Salvaţi România (USR).

Negocierile ar urma să fie dificile întrcât PSD nu mai vrea să continue cu Ilie Bolojan în funcția de premier și a anunțat că va depune o moțiune de cenzură săptămâna următoare.

Pe de altă parte, PNL și USR au anunțat că nu vor să mai continue coaliția cu PSD, din moment ce social-democrații au decis să îi retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Cele două partide au transmis că îl susțin pe șeful PNL să continue în fruntea Guvernului.

Președintele ar urma să poarte mai multe runde de negocieri cu cele cinci grupuri parlamentare și aceasta ar fi prima dintre ele. Nicușor Dan a mai precizat, de asemenea, că exclude formarea unui guvern din care să facă parte AUR.

Mesajul cu care Ilie Bolojan merge la consultările cu Nicușor Dan

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat marţi că va merge la consultările de la Palatul Cotroceni având ca mandat rezoluţia adoptată de conducerea liberală, în care se arată sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea sa şi pentru finalizarea reformelor asumate. Liberalii au reconfirmat că, dacă PSD va trece de la declaraţii la declanşarea efectivă a unei crize politice, partidul nu va mai face parte dintr-o coaliţie cu această formaţiune politică.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că la consultările de miercuri de la Palatul Cotroceni îi va spune preşedintelui Nicuşor Dan că social-democraţii nu îl mai susţin pe Ilie Bolojan pentru funcţia de premier şi că aceştia doresc să continue într-o coaliţie proeuropeană, dacă se poate.

„Îi vom spune preşedintelui ceea ce ne-au mandatat cei aproape 5.000 de colegi. (...) În toate întâlnirile regionale pe care le-am avut în ultima lună am spus de fiecare dată că ne dorim să continuăm într-o coaliţie proeuropeană, dacă se poate, că nu vom susţine un guvern minoritar şi că nu vom face o majoritate cu AUR. Asta este ceea ce am spus de fiecare dată, ăsta este mandatul cu care vom merge mâine la Cotroceni”, a spus preşedintele PSD, la Radio România Actualităţi.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că parlamentarii partidului, reuniţi marţi în şedinţă, au decis în unanimitate să susţină rămânerea în Guvern, chiar dacă PSD „dezertează”.

România, în criză politică după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

Într-un eveniment intitulat "Momentul adevărului", organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democraţi au răspuns la întrebarea propusă de conducerea PSD: „Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”.

Votul exprimat de social-democraţi a fost covârşitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% "pentru" şi 2,3% - "împotrivă''.

„Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. (...) Vă asigur că, în conformitate cu ceea ce aţi votat, în zilele următoare, vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament şi drept urmare vom ţine cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi. Vom ţine cont de mandatul pe care dumneavoastră ni l-aţi dat, astfel încât viaţa românilor să fie una mai bună”, a declarat liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, după referendumul intern.

Luni seara, după o şedinţă a Partidului Naţional Liberal, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că va continua să îşi exercite mandatul.

Liderul Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, şi-a exprimat, luni seara, susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan şi a anunţat că partidul nu va ieşi de la guvernare, iar miniştrii USR vor continua să meargă la muncă.

UDMR nu are „niciun motiv” să se retragă din Guvern, a transmis preşedintele Kelemen Hunor,