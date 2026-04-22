Potrivit unor surse judiciare, au loc descinderi şi la locuinţa preşedintelui Radu Moldovan, membru PSD.

DNA informează, miercuri dimineaţă, că procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj fac cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022 - prezent, a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie, respectiv spălare de bani, în contextul achiziţiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj.

Potrivit sursei citate, în cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanţa competentă, au loc percheziţii domiciliare în 69 de locaţii din judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iaşi şi municipiul Bucureşti, fiind vizate sediile a două instituţii publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice şi sediile sau punctele de lucru ale unor operatori economici.

De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfăşoară activităţi de percheziţie domiciliară şi pe teritoriul statului francez, precizează sursa citată.Acestea au loc cu sprijinul Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Braşov, Iaşi, Oradea, Piteşti, Suceava şi Timişoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj şi I.P.J. Maramureş, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum şi a Jandarmeriei Române.