Modest, bărbatul spune acum că a făcut gestul din inimă. L-a văzut pe băiat singur și speriat, l-a rugat să stea aproape de el, iar când a primit alerta, a acționat.

La ora 18:30, mama băiatului s-a prezentat la sediul Poliției și a anunțat că nu își mai găsește copilul de câteva ore, de când plecase de acasă.

Corespondent Știrile ProTV: „Seara, la ora 20:04, băiatul de 11 ani urcă în troleibuzul liniei 90, chiar de aici, din stația Grădina Cișmigiu. În acel moment nu părea nimic ciudat, urcaseră mulți călători, iar băiatul părea însoțit. 19 minute mai târziu, în stația Semănătoarea, șoferul troleibuzului realizează că băiatul este singur. Se întâmpla la ora 20:23. Este și momentul în care șoferul îl abordează pe băiatul speriat și îl roagă să se așeze pe acest scaun din față pentru a-l supraveghea. Băiatul a mărturisit că voia să ajungă la Arena Națională, unde îl aștepta mama lui. Greșise direcția. La ora 20:59 s-a emis mesajul RO-Alert, prin care oamenii sunt anunțați de dispariția unui băiat de 11 ani. În acel moment, troleibuzul era în stația Rosetti. Atunci șoferul și-a dat seama, după descrierea din mesaj, că este vorba chiar despre copilul de lângă el și sună imediat la 112. Două stații mai târziu, la Școala Iancului, călătorii au coborât, iar cei de la Poliție au urcat. Băiețelul era speriat, dar după 15 minute, timp în care a fost liniștit, aceștia au coborât, iar copilul a fost preluat de părinți.”

Nicolae Barbu, șoferul de 47 de ani care l-a observat pe copil și a anunțat Poliția, spune că băiatul era vizibil speriat.

„I-am vorbit cu calm, i-am zis că a greșit direcția și să rămână cu mine pe drumul de întoarcere, că trec chiar pe acolo. Mă gândeam că, dacă nu îl așteaptă mama, sun la Poliție. El a avut cel mai mult încredere în mine. Când a venit Poliția, s-a panicat un pic. Dar e bine când se termină cu bine”, a mărturisit șoferul.

Bărbatul are și el doi copii, o fetiță chiar de vârsta băiatului găsit.

Tobescu Constantin, purtător de cuvânt STB: „Noi îi pregătim, în cursurile de formare profesională, nu numai în reguli de circulație, ei sunt pregătiți și cu privire la cum să acorde primul ajutor.”

Crina Eșanu, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: „În majoritatea cazurilor, RO-Alert s-a dovedit a fi foarte eficient. Mulți cetățeni au contactat autoritățile după ce au fost anunțați copii dispăruți, ceea ce a dus la găsirea lor.”

Mesajul RO-Alert primit de locuitorii din Sectorul 2, care anunța dispariția băiatului, a perturbat și piesa de teatru Cursa de Șoareci, care se juca în acele momente la Teatrul Național. Actorii au fost nevoiți să improvizeze din cauza alertelor care sunau încontinuu, iar publicul i-a apreciat și i-a aplaudat.

