Lufthansa a anunțat marți seară, într-un comunicat de presă, că cele 20.000 de zboruri anulate reprezintă o reducere de 1% a capacității de transport de pasageri pe timpul verii și o economie de aproximativ 40.000 de tone de kerosen, al cărui preț s-a dublat de la începutul războiului din Iran.

Zboruri anulate pentru reducerea costurilor

Majoritatea zborurilor sunt de la compania aeriană regională Cityline, care și-a încetat operațiunile.

Lufthansa a declarat că zborurile anulate sunt rute neprofitabile de pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen.

Extinderea rutelor în alte orașe europene

În același timp, grupul de companii aeriene, care include Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings și ITA Airways, va extinde rutele în Zurich, Viena și Bruxelles.

Lufthansa a declarat că aprovizionarea cu combustibil a grupului este asigurată pentru următoarele săptămâni și se așteaptă la o aprovizionare stabilă cu combustibil, pentru a opera zborurile sale programate pentru această vară.

Ajustări ale programului de zbor

Grupul aerian își propune să își optimizeze ofertele de zboruri pe aeroporturile din Frankfurt, Munchen, Zurich, Viena, Bruxelles și Roma, în această vară.

Lufthansa va anula 120 de zboruri până la sfârșitul lunii mai și a informat deja pasagerii afectați.

Rute afectate și planuri viitoare

De exemplu, zborurile de la Frankfurt către orașele poloneze Bydgoszcz (nord) și Rzeszów (sud-est) și către Stavanger (sud-vest) din Norvegia vor fi anulate temporar.

Alte zece conexiuni aeriene din cadrul grupului vor fi operate de pe alte aeroporturi.

Lufthansa își va revizui planificarea pe termen mediu a rutelor de zbor pentru lunile următoare și va anunța concluziile la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai.