”Costul proastei şi haoticei guvernări PSD- PNL-UDMR-USR- dobânzile plătite de bugetul de stat pentru datoria pe termen lung:

– România 7,2%,

– Ungaria 5,99%,

– Polonia 5,49%,

– Cehia 4,67%”, a transmis, miercuri, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Potrivit acestuia, ”prin prestaţia din ultima perioadă a coaliţiei guvernamentale, costul împrumuturilor statului român a crescut cu 1 punct procentual”.

Parlamentarul explică faptul că ”asta înseamnă că, dacă legea bugetului prevede cheltuieli cu dobânzile de 60 de miliarde de lei în 2026, de fapt guvernul va plăti peste 70 de miliarde de lei”.

”Deocamdată bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu! Dacă lucrurile continuă pe aceeaşi pantă , în doua săptămâni vom avea 20 de miliarde de lei de plătit pentru incapacitatea PNL şi PSD de a conduce ţara. Merită acest cost circul făcut de Bolojan şi Grindeanu?”, a mai transmis senatorul AUR.

Acesta avertizează că liderii coaliţiei ”ei nu se ceartă pentru reducerea risipei guvernamentale, ei se cearta pentru împărţirea între ei si între armatele lor de politruci a cadourilor de la buget”.

”Ei nu se ceartă pentru a termina centralele electrice sau pentru a construi şcoli sau grădiniţe, ei se ceartă pentru împărţirea cadourilor între Olguţa Vasilescu şi Emil Boc!”, a afirmat liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu.

„Momentul adevărului” de luni seară

PSD a votat luni seară în proporție covârșitoare pentru ieșirea din Guvernul Ilie Bolojan și a declanșat astfel oficial criza politică în România.

97,7% dintre cei aproximativ 5.000 de delegați din toată țara au votat ”pentru” și doar 2,3% ”împotrivă”. Au votat în total 4.949 de social-democrați.

Miniștrii PSD ar urma să își depună demisiile miercuri seară sau joi dimineață, au precizat surse pentru Știrile PRO TV.

Bolojan: PSD a pierdut puterea din cauza propriilor rețele locale de influență

PSD a ieșit de la guvernare pentru că măsurile pe care le aproba, de altfel, în guvern au afectat, în cele din urmă, prea mult pe baronii săi locali. Oriunde mergeau prost lucrurile în țară, întotdeauna era cineva susținut de PSD, a spus Ilie Bolojan.