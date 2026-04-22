Mugur Isărescu, președinte al Consiliului de administrație și guvernator al BNR, are o indemnizație netă lunară de 88.648 lei, arată site-ul Băncii Naționale.

Pe locul al doilea din BNR în ceea ce privește veniturile se află Leonardo Badea, vicepreședinte al Consiliului de administrație și prim-viceguvernator, cu 84.670 lei net lunar. Viceguvernatorii Florin Georgescu și Cosmin-Ștefan Marinescu, membri ai Consiliului de administrație, au fiecare indemnizații nete de 79.395 lei pe lună.

În cazul membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație, indemnizația netă lunară este de 26.370 lei. În această categorie intră Aura-Gabriela Socol, Roberta Alma Anastase, Alexandru Nazare, Csaba Bálint și Cristian Popa.

BNR precizează însă că indemnizația lunară nu i se acordă lui Alexandru Nazare câtă vreme va fi ministrul Finanțelor, conform Hotărârii Parlamentului României nr. 25/2025.

Veniturile suplimentare pe care le pot primii membrii consiliului de administrație al BNR

Pe lângă indemnizațiile lunare, membrii Consiliului de administrație pot beneficia de venituri suplimentare aprobate prin hotărâri interne. Acestea includ prime de până la 2,8 indemnizații nete lunare pentru membrii executivi și de până la 1,8 indemnizații nete lunare pentru membrii neexecutivi, precum și sume suplimentare dacă BNR înregistrează profit într-un exercițiu financiar.

De asemenea, pentru membrii executivi eligibili pot fi acordate indemnizații de pensionare egale cu cinci sau zece indemnizații lunare, în funcție de numărul mandatelor. Instituția mai prevede și sume acordate pentru diverse evenimente familiale.

Pentru funcțiile de conducere din centrala BNR, salariile nete variază între 22.977 lei și 49.885 lei pentru directori, între 18.060 lei și 36.126 lei pentru directori adjuncți, între 12.331 lei și 31.739 lei pentru șefi de serviciu și între 10.470 lei și 20.794 lei pentru șefi de birou.

În structurile teritoriale ale BNR, nivelurile salariale sunt mai reduse. Directorii pot încasa între 11.470 lei și 22.513 lei net, șefii de serviciu între 10.984 lei și 15.893 lei, iar șefii de birou între 10.724 lei și 11.569 lei.

Conform contractului colectiv de muncă, angajații BNR pot primi anual și alte beneficii, printre care prime de până la 2,8 salarii nete lunare, participare la profit, indemnizații de pensionare între 3 și 12 salarii de bază, bonus anual de performanță și sume acordate pentru diverse evenimente familiale.