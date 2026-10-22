În urma unui control la locuinţa sa, poliţiştii au găsit 12 autovehicule parţial dezasamblate, activitate pentru care acesta nu avea autorizaţiile necesare. De asemenea, poliţiştii au găsit mai multe motoare, acumulatoare auto şi filtre de ulei, depozitate direct pe sol, unele dintre ele cu scurgeri de ulei uzat. Aproximativ 12 tone de deşeuri periculoase şi nepericuloase au fost ridicate din curtea bărbatului, relatează News.ro.

Poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea au făcut, cu sprijinul reprezentanţilor Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Vâlcea, un control la o persoană fizică neautorizată, care desfăşura activităţi de dezmembrare şi dezasamblare a autovehiculelor scoase din uz, în vederea recuperării materialelor, informează Inspectoratul de Poliţie al judeţului Vâlcea.

"Astfel, în urma verificărilor efectuate în curtea unui imobil din comuna Oteşani, aparţinând persoanei verificate, poliţiştii au identificat 12 autovehicule scoase din uz, parţial dezmembrate, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente justificative. Totodată, au fost identificate mai multe motoare, acumulatoare auto şi filtre de ulei, depozitate necorespunzător, direct pe sol, unele dintre acestea prezentând scurgeri de ulei uzat, rezultate din activităţile de dezmembrare", precizează IPJ Vâlcea.

De asemenea, în urma controlului s-a constatat că persoana verificată nu avea un contract pentru eliminarea deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate.

În urma neregulilor constatate, poliţiştii au indisponibilizat aproximativ 12 tone de deşeuri periculoase şi nepericuloase, cu scopul continuării cercetărilor.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru infracţiuni privind poluarea mediului şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, cercetările fiind continuate de poliţişti, sub supravegherea unităţii de parchet competente.

Totodată, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Vâlcea l-au amendat pe vâlcean cu 5.000 de lei.