Ulterior a primit chiar un apel video, în care un individ îmbrăcat în uniformă de polițist i-a confirmat o tentativă de fraudă.

Apelul video s-a făcut pe WhatsApp, unde escrocii au generat cu inteligența artificială un fals polițist, cu uniformă și însemne oficiale. În timpul discuției, acesta a încercat să convingă victima că este implicată într-o tentativă de fraudă.

Fals ofițer: "Încercați dumneavoastră pe viitor să dovediți faptul că nu aveți nicio legătură cu tentativa de fraudă. Pe linia telefonică i-ați dat accesul la identitate cu acel cod numeric, da, câte cifre au fost? Șase cifre, da… de la semnătura electronică sau de unde ați primit codul ăla, pe SMS, ați comunicat persoanei… Soția nu o anunțăm despre ce s-a întâmplat astăzi. O seară liniștită să aveți, ne auzim mâine, să trăiți!"

La final, infractorii cibernetici, care împrumutau vocea avatarului, i-au transmis bărbatului să păstreze secretul. Așa și-a dat seama că este ținta unei înșelăciuni și a anunțat poliția.

Adrian Marin, șef Serviciul de Investigații Criminale Buzău: Am intrat în jocul autorilor. Am sfătuit persoana vătămată să continue relaționarea.

Câți bani i-au cerut escrocii

Schema a fost o combinație între introducerea fricii în mintea victimei și tehnologie. Escrocii au încercat să îl convingă pe bărbat să își retragă economiile și să le predea fizic unui complice. Indivizii i-ar fi cerut 11 mii de euro și 8.000 de lei.

Adrian Marin, șef Serviciul de Investigații Criminale Buzău: După aproximativ 7, 8 ore de discuții telefonice între victimă și autori, victima s-a întâlnit cu un cetățean de altă naționalitate. După primirea coletului, persoana a fost interceptată de organele de poliție.

În urma flagrantului, polițiștii au reținut un ucrainean de 37 de ani. Acesta a refuzat să-și trădeze partenerii și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru complicitate la tentativă de înșelăciune. Anchetatorii numesc această metodă de înșelăciune „securizarea banilor de către autorități”. Însă, spun specialiștii, dacă ești atent, poți detecta falsul.

Ionuț Ipsac, Serviciul de Investigații Criminale Buzău: Vocea este distorsionată, se poate auzi clar că este o voce puțin robotizată, folosește anumiți termeni care nu sunt specifici limbii române și mișcarea, mimica feței pare a fi modificată cu programe informatice.

Cezar Bărbuceanu, expert Directoratul Național de Securitate Cibernetică: În practică, niciodată, nimeni nu sună să solicite astfel de date sau să solicite astfel de intervenții, precum mutarea contului, securizarea lui și așa mai departe.

Polițiștii ne recomandă să nu dăm curs solicitărilor telefonice venite de la persoane care pretind că reprezintă instituții ale statului, să nu retragem și să nu predăm niciodată bani unor necunoscuți.