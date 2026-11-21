Senatul a adoptat legea vineri, cu 205 voturi pentru şi 110 împotrivă, încheind procedura parlamentară de aprobare. Susţinută de guvern şi solicitată de mult timp de politicienii de extremă dreapta, aceasta prevede că agenţii care împuşcă mortal o persoană beneficiază de prezumţia că au acţionat legal, până la apariţia unor dovezi contrare, scrie Agerpres.

Criticii au numit măsura un „permis de a ucide", susţinând că aceasta ar putea duce la mai multe decese şi ar îngreuna obţinerea dreptăţii de către familiile victimelor.

Grupurile parlamentare de stânga intenţionează să sesizeze Consiliul Constituţional, într-o ultimă încercare de a împiedica intrarea în vigoare a legii.

Guvernul susţine măsura, ministrul de interne Laurent Nunez afirmând că aceasta este necesară pentru protejarea poliţiştilor care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase.

Senatoarea conservatoare Lauriane Josende, din partidul Les Republicains, a declarat că legea urmăreşte să ofere forţelor de ordine o protecţie juridică adaptată condiţiilor în care trebuie să intervină.

Criticii, îngrijorați că legea ar putea încuraja impunitatea polițiștilor

Mai mulţi parlamentari, organizaţii pentru apărarea drepturilor omului şi sindicate se opun proiectului, avertizând că acesta ar putea favoriza impunitatea agenţilor şi ar face mai dificilă tragerea lor la răspundere.

Morris Tidball-Binz, raportor special al ONU pentru execuţii extrajudiciare, şi-a exprimat îngrijorarea că legea ar putea încuraja impunitatea poliţiştilor. El a avertizat că nu ar trebui să le revină victimelor şi familiilor acestora sarcina de a aduce dovezi pentru a răsturna prezumţia de legalitate, mai ales în condiţiile în care autorităţile deţin probe importante.

Guvernul francez se confruntă de mai mult timp cu presiuni din partea activiştilor şi a opiniei publice în urma acuzaţiilor repetate de violenţă şi abuzuri comise de poliţie, în special împotriva persoanelor de origine africană şi arabă. Uciderea în 2023 a adolescentului Nahel Merzouk, în vârstă de 17 ani, de către un poliţist a provocat revolte în mai multe oraşe din Franţa.

Samia El Khalfaoui, o activistă al cărei nepot, Souheil, a fost ucis de un poliţist în 2021, a participat joi la un protest în faţa Senatului. „Căutarea adevărului va deveni şi mai imposibilă", a declarat ea.