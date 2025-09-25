Un timișorean s-a dus să-și vadă apartamentul eliberat de chiriaș, iar ce a găsit l-a făcut să sune imediat la 112

Descoperire șocantă pentru proprietarul unui apartament din centrul Timişoarei.

Omul a găsit droguri şi ustensile pentru preparat substanţe interzise, chiar în locuinţa care fusese închiriată, până de curând, unui tânăr.

Bărbatul a sunat imediat la 112, iar la fața locului au venit polițiștii de la Crimă Organizată. Toate probele au fost ridicate şi duse în laborator, pentru analize.

Oamenii legii încearcă acum să îl găsească pe chiriaş. Potrivit unor surse din anchetă, indiciile duc spre un individ care a mai fost cercetat pentru vânzare de droguri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













