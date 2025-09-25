Un timișorean s-a dus să-și vadă apartamentul eliberat de chiriaș, iar ce a găsit l-a făcut să sune imediat la 112

Stiri actuale
25-09-2025 | 17:29
×
Codul embed a fost copiat

Descoperire șocantă pentru proprietarul unui apartament din centrul Timişoarei. 

autor
Daniel Preda

Omul a găsit droguri şi ustensile pentru preparat substanţe interzise, chiar în locuinţa care fusese închiriată, până de curând, unui tânăr.

Bărbatul a sunat imediat la 112, iar la fața locului au venit polițiștii de la Crimă Organizată. Toate probele au fost ridicate şi duse în laborator, pentru analize.

Oamenii legii încearcă acum să îl găsească pe chiriaş. Potrivit unor surse din anchetă, indiciile duc spre un individ care a mai fost cercetat pentru vânzare de droguri.

Au apărut noi detalii despre Toto Dumitrescu. A mai fost suspectat într-un alt dosar că a condus drogat

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, droguri, apartamente, chirie,

Dată publicare: 25-09-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Promoții 100% reducere la droguri, ca să atragă consumatori noi, la Arad. Polițiștii le-au desființat
Stiri actuale
Promoții 100% reducere la droguri, ca să atragă consumatori noi, la Arad. Polițiștii le-au desființat

Peste 60 de percheziţii domiciliare - legate de traficul de droguri - au avut loc la Arad.

Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri
Stiri actuale
Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri

Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa a fost prins în Iași. Bărbatul, de origine albaneză, a fost încătușat în parcarea Aeroportului Internațional din oraș, la scurt timp după ce a coborât dintr-o mașină.

Trump a dezvăluit un videoclip cu un atac american asupra unei nave a „narcoteroriştilor”. Operațiunile continuă în Caraibe
Stiri externe
Trump a dezvăluit un videoclip cu un atac american asupra unei nave a „narcoteroriştilor”. Operațiunile continuă în Caraibe

Donald Trump a dezvăluit, vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat ca fiind un atac american asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite.

Statul promite un ghid pentru prevenirea consumului de droguri în școli. Un tânăr din 10 din România a încercat narcotice
Stiri actuale
Statul promite un ghid pentru prevenirea consumului de droguri în școli. Un tânăr din 10 din România a încercat narcotice

Rareş Petru Achiriloaie, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor a transmis că instituția lucrează la un ghid pentru profesori în ceea ce privește consumul de stupefiante.

Studiu alarmant la început de an școlar. 80% din elevii de 15-16 ani beau alcool, jumătate fumează, 25% joacă la păcănele
Stiri Sociale
Studiu alarmant la început de an școlar. 80% din elevii de 15-16 ani beau alcool, jumătate fumează, 25% joacă la păcănele

Alcool, fumat, păcănele și pastile pe post de droguri sunt tentațiile care fac tot mai multe victime în rândul adolescenților români. Un amplu studiu european arată cifre alarmante.

Recomandări
MAE avertizează: România e pusă la zid pe nedrept în scandalul zborurilor cu imigranți deportați din Marea Britanie
Stiri actuale
MAE avertizează: România e pusă la zid pe nedrept în scandalul zborurilor cu imigranți deportați din Marea Britanie

Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un mecanism nou, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Secretarul general al NATO: Avioanele ruse pot fi țintite și doborâte în caz de necesitate
Stiri externe
Secretarul general al NATO: Avioanele ruse pot fi țintite și doborâte în caz de necesitate

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi declaraţiile făcute săptămâna aceasta de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 Septembrie 2025

48:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28