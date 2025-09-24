Promoții 100% reducere la droguri, ca să atragă consumatori noi, la Arad. Polițiștii le-au desființat

24-09-2025 | 08:35
Peste 60 de percheziţii domiciliare - legate de traficul de droguri - au avut loc la Arad.

autor
Adrian Crăciunoiu

Procurorii DIICOT și poliţiştii au declanşat o operaţiune de amploare. Timp de un an, peste 20 de persoane ar fi acţionat organizat și ar fi procurat și vândut droguri.

Substanţele erau oferite și gratuit, cu scopul de a atrage noi consumatori.

Anchetatorii au pus în aplicare 65 de mandate de aducere, iar suspecţii au fost audiați toată noaptea la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Astăzi va fi anunțat bilanțul acțiunii.

Sursa: Pro TV

Etichete: arad, droguri, gratuit,

Dată publicare: 24-09-2025 08:26

