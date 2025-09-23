Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri

Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa a fost prins în Iași. Bărbatul, de origine albaneză, a fost încătușat în parcarea Aeroportului Internațional din oraș, la scurt timp după ce a coborât dintr-o mașină.

Atât el, cât și unul dintre complicii săi, aveau asupra lor 14 doze de cocaină, pregătite pentru vânzare.

Trei bărbați – un cetățean albanez și doi români – au fost reținuți de procurorii DIICOT la Iași, pentru trafic de droguri de mare risc. Liderul grupării, albanezul de 44 de ani, a fost prins în flagrant, în parcarea Aeroportului Internațional Iași, la scurt timp după ce a coborât dintr-o mașină. Individul urma să plece din țară și este considerat a fi unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri de mare risc din Europa, spun surse din anchetă.

Cele 14 doze de cocaină, găsite în mașină, aparțineau albanezului și au fost date complicelui său, cetățean român, pentru ca acesta să le vândă, cât timp liderul grupării este plecat din țară. Au fost făcute și percheziții domiciliare, de unde procurorii au ridicat aproape un kg de cocaină, două pistoale încărcate, deținute ilegal, muniție, 28 de pietre ce par a fi diamante, ceasuri de lux și monede de colecție, dar și cel puțin 150.000 de euro și peste 500.000 de lei. Cei trei bărbați au fost reținuți și urmează să fie duși la instanță cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

