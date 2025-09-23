Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri

Stiri actuale
23-09-2025 | 17:45
×
Codul embed a fost copiat

Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa a fost prins în Iași. Bărbatul, de origine albaneză, a fost încătușat în parcarea Aeroportului Internațional din oraș, la scurt timp după ce a coborât dintr-o mașină.

autor
Mariana Apostoaie

Atât el, cât și unul dintre complicii săi, aveau asupra lor 14 doze de cocaină, pregătite pentru vânzare.

Trei bărbați – un cetățean albanez și doi români – au fost reținuți de procurorii DIICOT la Iași, pentru trafic de droguri de mare risc. Liderul grupării, albanezul de 44 de ani, a fost prins în flagrant, în parcarea Aeroportului Internațional Iași, la scurt timp după ce a coborât dintr-o mașină. Individul urma să plece din țară și este considerat a fi unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri de mare risc din Europa, spun surse din anchetă.

albanez droguri albanez droguri
albanez droguri albanez droguri
albanez droguri albanez droguri
albanez droguri albanez droguri
albanez droguri albanez droguri
albanez droguri albanez droguri
albanez droguri albanez droguri
albanez droguri albanez droguri
albanez droguri albanez droguri
albanez incatusat iasi albanez incatusat iasi
albanez droguri albanez droguri

Cele 14 doze de cocaină, găsite în mașină, aparțineau albanezului și au fost date complicelui său, cetățean român, pentru ca acesta să le vândă, cât timp liderul grupării este plecat din țară. Au fost făcute și percheziții domiciliare, de unde procurorii au ridicat aproape un kg de cocaină, două pistoale încărcate, deținute ilegal, muniție, 28 de pietre ce par a fi diamante, ceasuri de lux și monede de colecție, dar și cel puțin 150.000 de euro și peste 500.000 de lei. Cei trei bărbați au fost reținuți și urmează să fie duși la instanță cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Citește și
carabinieri politie italia
Doi frați români din Italia au rămas fără 36.000 de euro după ce au fost jefuiți de trei polițiști. „Mă întreba ce am ilegal”

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, albanez, traficant de droguri,

Dată publicare: 23-09-2025 17:35

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
Vacanță la mare în Albania - ce să vizitezi, cât costă și cum ajungi pe Riviera Albaneză. Top stațiuni pe litoralul albanez
Stiri Turism
Vacanță la mare în Albania - ce să vizitezi, cât costă și cum ajungi pe Riviera Albaneză. Top stațiuni pe litoralul albanez

Riviera albaneză atrage tot mai mulți turiști datorită plajelor spectaculoase, prețurilor accesibile și peisajelor naturale nealterate. De la stațiuni animate la golfuri izolate, litoralul Albaniei oferă opțiuni variate pentru orice tip de vacanță.

Doi frați români din Italia au rămas fără 36.000 de euro după ce au fost jefuiți de trei polițiști. „Mă întreba ce am ilegal”
Stiri externe
Doi frați români din Italia au rămas fără 36.000 de euro după ce au fost jefuiți de trei polițiști. „Mă întreba ce am ilegal”

Doi frați români au fost jefuiți de trei polițiști din Italia, sub pretextul unor percheziții. Inclupații și un cetățean albanez au fost arestați.

Premierul Albaniei a îngenuncheat în faţa Giorgiei Meloni şi i-a spus lui Macron
Stiri actuale
Premierul Albaniei a îngenuncheat în faţa Giorgiei Meloni şi i-a spus lui Macron "Majestatea Voastră", la summitul CPE

Premierul albanez Edi Rama a adus un ton relaxat summitului Comunității Politice Europene de la Tirana, făcând glume și gesturi inedite, precum îngenuncherea în fața Giorgiei Meloni și apelarea lui Emmanuel Macron cu „Majestatea Voastră”.

Ursula von der Leyen, după ce premierul Edi Rama a câştigat un al patrulea mandat: „Albania are locul său în UE!”
Stiri externe
Ursula von der Leyen, după ce premierul Edi Rama a câştigat un al patrulea mandat: „Albania are locul său în UE!”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat miercuri pe premierul albanez Edi Rama, care a fost reales, informează AFP.

 

Albania interzice TikTok timp de un an. Furnizorii de internet sunt obligați să blocheze accesul la aplicație din 13 martie
Stiri externe
Albania interzice TikTok timp de un an. Furnizorii de internet sunt obligați să blocheze accesul la aplicație din 13 martie

Autorităţile albaneze le-au ordonat furnizorilor de internet să blocheze accesul la TikTok pe teritoriul albanez pentru un an începând de joi 13 martie, informează miercuri DPA şi AFP.

Recomandări
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
EURomânia
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.

 

Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă 6 luni - surse
Stiri Politice
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă 6 luni - surse

Președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției în încercarea de a calma spiritele. În ședință s-a decis menținerea plafonării la alimente pentru încă trei luni, conform unor surse politice.

Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări
Stiri externe
Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări

Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28