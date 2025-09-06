Statul promite un ghid pentru prevenirea consumului de droguri în școli. Un tânăr din 10 din România a încercat narcotice

Rareş Petru Achiriloaie, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor a transmis că instituția lucrează la un ghid pentru profesori în ceea ce privește consumul de stupefiante.

Rareş Petru Achiriloaie a declarat, că agenţia pe care o conduce lucrează la un ghid pentru profesori, el precizând că perioada de dinaintea începerii anului şcolar este una aglomerată. Trebuie precizat că statisticile arată că un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă.

„Este o perioadă destul de aglomerată, ne împărţim în mai multe sfere de activitate. Începe anul şcolar, încercăm să dezvoltăm ceva nou. Pe linie de educaţie lucrăm în momentul de faţă pentru un ghid pentru profesori atât ca să înţeleagă semnele consumului, cât şi ca să prevină. Sunt anumite activităţi pe care le pot face pe tot parcursul anului, nu neapărat într-un cadru formal în clasă. Poate chiar pe hol, poate observă ceva, poate un copil care are nevoie de mai multă atenţie şi aşa mai departe”, a afirmat Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţilor (ANPCDDA) Rareş Petru Achiriloaie.

El a recunoscut că a existat un cerc vicios până acum, deşi toată lumea a avut intenţii bune în ceea ce priveşte prevenirea consumului de droguri.

„Nu dau vina pe nimeni. Sunt convins că toată lumea a avut intenţii bune şi are intenţii bune şi de acolo s-a pornit. Trebuie să respecţi anumite standarde, să te uiţi pe legislaţie, pe recomandările internaţionale, ca să vezi cum ar trebui abordat în funcţie de vârstă, în funcţie de mediu”, a precizat Rareş Petru Achiriloaie.

Ghidul ar trebui să ajungă la profesori până la finalul lunii

Potrivit preşedintelui ANPCDDA, aceste ghiduri ar urma să ajungă în şcoli până la sfârşitul lunii septembrie, pentru a putea fi aplicate cât mai repede.

„Vor fi informaţii practice, vor fi informaţii împărţite pe segmente de vârstă, vor fi împărtite pe mai multe tipuri de consum, fie că vorbim despre alcool, droguri şi aşa mai departe, chiar şi jocuri de noroc. Aşadar, lucrăm de aproape cu Ministerul Educaţiei şi cu experţi din Ministerul Educaţiei, inclusiv profesori şi consilieri şcolari, ca să ne asigurăm că acel ghid poate să fie unul practic pentru profesionişti şi că nu vorbim numai din cărţi, cum adesea se întâmplă în intervenţiile practice”, a mai spus Rareş Petru Achiriloaie.

Pericolul drogurilor în rândul tinerilor din România

Oficialul afirmă că în România vârsta medie la care se începe consumul de droguri este de 20 de ani şi jumătate. În acelaşi timp, statisticile arată că un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă.

„În practică, în România, vârsta medie la care se începe consumul de substanţe este undeva la 20 de ani şi jumătate. Nu este nicidecum 12 ani, cum mai apar titluri în presă, deşi într-adevăr sunt cazuri tragice, sunt îngrijorătoare, în care vedem copii de 12-13 ani care au consumat droguri. Dar nu este imaginea generală aceea. Îmi place să lucrez pe date şi pe statistici astfel încât să fim eficienţi pe politicile publice. Un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. De acolo pornim”, a declarat preşedintele ANPCDDA, Rareş Petru Achiriloaie.

El a recunoscut că „dacă nu facem lucrurile cum trebuie” există posibilitatea ca peste cinci ani să ajungem la situaţia ca trei sau patru tineri să fi încercat drogul cel puţin o dată în viaţă.

„Vorbim de încercat. Asta nu înseamnă că este deja o problemă de adicţie, nu este un consum recurent, ci au încercat şi de acolo până la urmă nu ştii foarte bine în ce direcţie poate să meargă. Poate este cineva care a încercat o dată, nu-i place, nu se va mai repeta, sau poate să fie cineva şi cu un anumit bagaj emoţional care se aruncă în acest comportament de consum ca să evadeze. Suntem în continuare sub media europeană în ceea ce priveşte consumul de substanţe, dar tendinţa este de creştere, cum este şi în toată lumea şi cred că tot ce vom face în anul următor va conta extrem de mult raportat la imaginea României peste 10, 20, 30 de ani”, a mai adăugat oficialul.

