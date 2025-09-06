Statul promite un ghid pentru prevenirea consumului de droguri în școli. Un tânăr din 10 din România a încercat narcotice

Stiri actuale
06-09-2025 | 10:13
elevi, hol, liceu
Inquam Photos / George Calin

Rareş Petru Achiriloaie, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor a transmis că instituția lucrează la un ghid pentru profesori în ceea ce privește consumul de stupefiante.

autor
Adrian Popovici

Rareş Petru Achiriloaie, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor a transmis că instituția lucrează la un ghid pentru profesori în ceea ce privește consumul de stupefiante, conform News.ro.

Rareş Petru Achiriloaie a declarat, că agenţia pe care o conduce lucrează la un ghid pentru profesori, el precizând că perioada de dinaintea începerii anului şcolar este una aglomerată. Trebuie precizat că statisticile arată că un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă.

„Este o perioadă destul de aglomerată, ne împărţim în mai multe sfere de activitate. Începe anul şcolar, încercăm să dezvoltăm ceva nou. Pe linie de educaţie lucrăm în momentul de faţă pentru un ghid pentru profesori atât ca să înţeleagă semnele consumului, cât şi ca să prevină. Sunt anumite activităţi pe care le pot face pe tot parcursul anului, nu neapărat într-un cadru formal în clasă. Poate chiar pe hol, poate observă ceva, poate un copil care are nevoie de mai multă atenţie şi aşa mai departe”, a afirmat Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţilor (ANPCDDA) Rareş Petru Achiriloaie.

El a recunoscut că a existat un cerc vicios până acum, deşi toată lumea a avut intenţii bune în ceea ce priveşte prevenirea consumului de droguri.

Citește și
tema elev
Ministrul Educaţiei își spune părerea despre temele făcute de elevi cu AI și are un sfat pentru profesori

„Nu dau vina pe nimeni. Sunt convins că toată lumea a avut intenţii bune şi are intenţii bune şi de acolo s-a pornit. Trebuie să respecţi anumite standarde, să te uiţi pe legislaţie, pe recomandările internaţionale, ca să vezi cum ar trebui abordat în funcţie de vârstă, în funcţie de mediu”, a precizat Rareş Petru Achiriloaie.

Ghidul ar trebui să ajungă la profesori până la finalul lunii

Potrivit preşedintelui ANPCDDA, aceste ghiduri ar urma să ajungă în şcoli până la sfârşitul lunii septembrie, pentru a putea fi aplicate cât mai repede.

„Vor fi informaţii practice, vor fi informaţii împărţite pe segmente de vârstă, vor fi împărtite pe mai multe tipuri de consum, fie că vorbim despre alcool, droguri şi aşa mai departe, chiar şi jocuri de noroc. Aşadar, lucrăm de aproape cu Ministerul Educaţiei şi cu experţi din Ministerul Educaţiei, inclusiv profesori şi consilieri şcolari, ca să ne asigurăm că acel ghid poate să fie unul practic pentru profesionişti şi că nu vorbim numai din cărţi, cum adesea se întâmplă în intervenţiile practice”, a mai spus Rareş Petru Achiriloaie.

Pericolul drogurilor în rândul tinerilor din România

Oficialul afirmă că în România vârsta medie la care se începe consumul de droguri este de 20 de ani şi jumătate. În acelaşi timp, statisticile arată că un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă.

„În practică, în România, vârsta medie la care se începe consumul de substanţe este undeva la 20 de ani şi jumătate. Nu este nicidecum 12 ani, cum mai apar titluri în presă, deşi într-adevăr sunt cazuri tragice, sunt îngrijorătoare, în care vedem copii de 12-13 ani care au consumat droguri. Dar nu este imaginea generală aceea. Îmi place să lucrez pe date şi pe statistici astfel încât să fim eficienţi pe politicile publice. Un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. De acolo pornim”, a declarat preşedintele ANPCDDA, Rareş Petru Achiriloaie.

El a recunoscut că „dacă nu facem lucrurile cum trebuie” există posibilitatea ca peste cinci ani să ajungem la situaţia ca trei sau patru tineri să fi încercat drogul cel puţin o dată în viaţă.

„Vorbim de încercat. Asta nu înseamnă că este deja o problemă de adicţie, nu este un consum recurent, ci au încercat şi de acolo până la urmă nu ştii foarte bine în ce direcţie poate să meargă. Poate este cineva care a încercat o dată, nu-i place, nu se va mai repeta, sau poate să fie cineva şi cu un anumit bagaj emoţional care se aruncă în acest comportament de consum ca să evadeze. Suntem în continuare sub media europeană în ceea ce priveşte consumul de substanţe, dar tendinţa este de creştere, cum este şi în toată lumea şi cred că tot ce vom face în anul următor va conta extrem de mult raportat la imaginea României peste 10, 20, 30 de ani”, a mai adăugat oficialul.

Sursa: News.ro

Etichete: droguri, elevi,

Dată publicare: 06-09-2025 10:13

Articol recomandat de sport.ro
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.

Ministrul Educaţiei își spune părerea despre temele făcute de elevi cu AI și are un sfat pentru profesori
Stiri Educatie
Ministrul Educaţiei își spune părerea despre temele făcute de elevi cu AI și are un sfat pentru profesori

Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că profesorii care constată că elevii şi-au făcut temele cu ajutorul inteligenţei artificiale ar trebui să-i verifice şi oral pe elevi.

În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem
Stiri Educatie
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

După o lună de presiuni sindicale, Guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit, însă mulți elevi cu medii de peste 9,50 vor ieși de pe lista beneficiarilor.

Recomandări
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.

Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Septembrie 2025

02:06:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28