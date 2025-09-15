Dorian Popa a primit închisoare cu amânare după ce a fost prin drogat la volan în 2023. Suma pe care trebuie să o plătească

Influencerul Dorian Popa s-a ales cu o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu amânare, după ce acum doi ani a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive. Dosarul a fost rejudecat după o decizie a magistraților Curții de Apel București.

Polițiștii l-au prins pe cunoscutul vlogger în octombrie 2023, conducând sub influența canabisului. În acest caz, s-a decis o pedeapsă de 8 luni de închisoare, însă cu amânarea executării pedepsei. Deși s-a rejudecat dosarul, instanța a păstrat sentința dată prima dată de judecători.

Magistrații susțin că infracțiunea reprezintă un eveniment izolat, având în vedere că este la primul conflict cu legea și a colaborat cu anchetatorii.

Timp de doi ani, Dorian Popa se află sub supravegherea Serviciului de Probațiune. În această perioadă, el trebuie să se prezinte la consilierul desemnat, să anunțe orice schimbare de domiciliu, de loc de muncă sau o deplasare mai lungă de cinci zile. În plus, trebuie să plătească 1.700 lei, cheltuieli judiciare. Decizia nu este definitivă.

