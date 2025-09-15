Dorian Popa a primit închisoare cu amânare după ce a fost prin drogat la volan în 2023. Suma pe care trebuie să o plătească

Stiri Justitie
15-09-2025 | 17:20
×
Codul embed a fost copiat

Influencerul Dorian Popa s-a ales cu o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu amânare, după ce acum doi ani a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive. Dosarul a fost rejudecat după o decizie a magistraților Curții de Apel București.

autor
Ina Popescu

Polițiștii l-au prins pe cunoscutul vlogger în octombrie 2023, conducând sub influența canabisului. În acest caz, s-a decis o pedeapsă de 8 luni de închisoare, însă cu amânarea executării pedepsei. Deși s-a rejudecat dosarul, instanța a păstrat sentința dată prima dată de judecători.

Magistrații susțin că infracțiunea reprezintă un eveniment izolat, având în vedere că este la primul conflict cu legea și a colaborat cu anchetatorii.

Timp de doi ani, Dorian Popa se află sub supravegherea Serviciului de Probațiune. În această perioadă, el trebuie să se prezinte la consilierul desemnat, să anunțe orice schimbare de domiciliu, de loc de muncă sau o deplasare mai lungă de cinci zile. În plus, trebuie să plătească 1.700 lei, cheltuieli judiciare. Decizia nu este definitivă. 

PSD sare ca ars la eliminarea plafonării prețurilor la alimente, dar PNL și USR i-au adus aminte că și el a fost de acord

Sursa: Pro TV

Etichete: droguri, Dorian Popa,

Dată publicare: 15-09-2025 17:19

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Ce l-a șocat pe Dorian Popa în magazinele din SUA: ”Fiți atenți, fraților, cât de tare” | VIDEO
Stiri Mondene
Ce l-a șocat pe Dorian Popa în magazinele din SUA: ”Fiți atenți, fraților, cât de tare” | VIDEO

Dorian Popa s-a arătat impresionat de ce oferă magazinele Costco din Statele Unite și a ținut să compare prețurile de aici cu cele din România la carnea de pui. Concluzia lui a fost că ”tot pe acolo ieși”, deși calculele arată că sunt, totuși, mai mari.  

Dorian Popa a fost condamnat pentru că a condus sub influența drogurilor. Ce se va întâmpla cu influencerul
Stiri actuale
Dorian Popa a fost condamnat pentru că a condus sub influența drogurilor. Ce se va întâmpla cu influencerul

Influencerul Dorian Popa a fost găsit vinovat, marți, după ce în urmă cu un an a fost prins că a condus o mașină, aflat sub influența substanțelor psihoactive. El nu va ajunge însă în spatele gratiilor, dacă sentința rămâne definitivă.  

Dorian Popa, influencer celebru din România, va juca în comedia MENTORII, primul film produs de UNTOLD Universe
Stiri Mondene
Dorian Popa, influencer celebru din România, va juca în comedia MENTORII, primul film produs de UNTOLD Universe

Celebrul influencer, actor și cântăreț, Dorian Popa, va face parte din distribuția comediei MENTORII, primul film creat de UNTOLD Universe.

Recomandări
Plafonarea preturilor la raft, noul scandal din Coaliție. PSD susține măsura deși nu există estimări ale impactului
Stiri Politice
Plafonarea preturilor la raft, noul scandal din Coaliție. PSD susține măsura deși nu există estimări ale impactului

Executivul vrea să renunțe la plafonarea prețurilor la alimentele de bază, care a fost pusă în practică în ultimii doi ani. Decizia ar fi fost luată de comun acord în coaliția de guvernare, dar PSD vrea să o mențină.

Tarife la apă în România. Zonele sărace plătesc dublu față de București. Orașul cu preț de 3 ori mai mic ca restul județului
Stiri Sociale
Tarife la apă în România. Zonele sărace plătesc dublu față de București. Orașul cu preț de 3 ori mai mic ca restul județului

Românii plătesc un tarif mediu lunar la apă și canalizare de 14,47 lei/metru cub, fără TVA, dar diferențele de la o zonă la alta sunt uriașe. Așa au ajuns locuitorii din județe sărace precum Neamț sau Vaslui să plătească dublu față de București.

Moțiunea simplă a AUR împotriva lui Daniel David a picat. Au fost doar 40 de voturi „pentru”
Stiri Educatie
Moțiunea simplă a AUR împotriva lui Daniel David a picat. Au fost doar 40 de voturi „pentru”

Senatul a dezbătut și apoi a supus la vot o moțiune simplă depusă de partidul AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David, pe care îl acuză că a promovat un pachet de măsuri cu consecințe grave asupra sistemului educațional.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:30:34

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Septembrie 2025

47:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28