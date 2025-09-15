Un bărbat din Maramureș a fost condamnat la aproape 20 de ani pentru trafic de droguri. Complicele său era chiar un polițist

15-09-2025 | 20:38
Un individ de 31 de ani, din Maramureș, dat în urmărire internațională, a fost condamnat în lipsă la aproape 20 de ani de închisoare pentru trafic de droguri. Este vorba despre o pedeapsă cumulativă, spun magistrații.

La ultima infracțiune, bărbatul ar fi avut complice, chiar un agent de poliție, din penitenciar.

Cei doi s-ar fi cunoscut în timp ce individul căutat acum de polițiștii din toată Europa se afla după gratii în România, într-un alt dosar. În penitenciar, l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină complice, un agent de poliție care lucra în unitatea de detenție.

După ce bărbatul de 31 de ani a ispășit pedeapsa, cei doi s-ar fi întâlnit și au făcut schimb de numere de telefon, potrivit anchetatorilor.

Individul cu un trecut infracțional încărcat a reușit să fugă în Spania pentru că știa că ar putea fi din nou arestat, într-un alt caz.

De acolo, a reluat legătura cu agentul de poliție și i-ar fi propus să colaboreze. A reușit să trimită în țară un colet, în care a ascuns, printre alimente, 2,5 kilograme de canabis, iar polițistul a fost cel care a preluat marfa, printr-o firmă de curierat.

Ceea ce nu știau cei doi era că procurorii se aflau deja pe urmele lor și, în timpul unui flagrant, l-au prins pe polițist, care a recunoscut totul.

În timpul audierilor, acesta a declarat că urma să vândă drogurile în țară, iar dacă totul mergea bine, ar fi primit o cantitate și mai mare de substanțe interzise.

Agentul a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare, în timp ce bărbatul de 31 de ani, care a gândit întreaga schemă, a primit în total aproape 20 de ani.

