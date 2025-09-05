Studiu alarmant la început de an școlar. 80% din elevii de 15-16 ani beau alcool, jumătate fumează, 25% joacă la păcănele

Alcool, fumat, păcănele și pastile pe post de droguri sunt tentațiile care fac tot mai multe victime în rândul adolescenților români. Un amplu studiu european arată cifre alarmante.

Peste 80% dintre elevii de 15 și 16 ani au băut, aproape jumătate au fumat, iar unul din patru a pierdut bani la jocuri de noroc. Surprinzător, fetele raportează niveluri mai mari de expunere decât băieții.

Opt din zece adolescenți români de 15-16 ani recunosc că au băut alcool. Rata este aproape egală la fete și băieți.

Țigările sunt următoarea tentație negativă. Cele electronice câștigă teren rapid. Fetele fumează în număr mai mare decât băieții.

Tânără: „A fost așa o curiozitate, nu am început neapărat din cauza anturajului, pur și simplu am fost foarte curioasă pentru că am văzut și acasă. Și mi-am luat primul vape și după aceea m-am dat pe țigări.”

Și mai grav, aproape 7% dintre adolescenții de clasa a IX-a și a X-a recunosc că au folosit analgezice pentru a se droga. Și la acest capitol se detașează fetele.

Jocurile de noroc, o adicție tot mai comună printre copii din România

Un alt capitol sensibil: jocurile de noroc. Un băiat din trei recunoaște că a pariat online sau în săli cu aparate electronice.

Vlad Zaha, criminolog: „Atenție, aici vorbim despre produse și servicii pe care comercianții nu au voie să le vândă minorilor.”

Cercetarea a fost realizată în 37 de state europene. La majoritatea capitolelor, adolescenții români cedează tentațiilor mai ușor decât colegii lor din alte țări.

Cornelia Stroe, psihoterapeut: „Adolescenții trebuie întrebați – ce îți aduce, oferă acest comportament, ce îți aduce ție, de ce ai nevoie de el? Recomandată este conectarea cu copilul.”

Problema este că România are prea puține centre în care adolescenții dependenți pot primi tratament și consiliere.

