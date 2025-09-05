Studiu alarmant la început de an școlar. 80% din elevii de 15-16 ani beau alcool, jumătate fumează, 25% joacă la păcănele

Stiri Sociale
05-09-2025 | 19:49
×
Codul embed a fost copiat

Alcool, fumat, păcănele și pastile pe post de droguri sunt tentațiile care fac tot mai multe victime în rândul adolescenților români. Un amplu studiu european arată cifre alarmante.

autor
Ana Tudoran

Peste 80% dintre elevii de 15 și 16 ani au băut, aproape jumătate au fumat, iar unul din patru a pierdut bani la jocuri de noroc. Surprinzător, fetele raportează niveluri mai mari de expunere decât băieții.

Opt din zece adolescenți români de 15-16 ani recunosc că au băut alcool. Rata este aproape egală la fete și băieți.

Țigările sunt următoarea tentație negativă. Cele electronice câștigă teren rapid. Fetele fumează în număr mai mare decât băieții.

Tânără: „A fost așa o curiozitate, nu am început neapărat din cauza anturajului, pur și simplu am fost foarte curioasă pentru că am văzut și acasă. Și mi-am luat primul vape și după aceea m-am dat pe țigări.”

Citește și
cocaina
Medic psihiatru: România a ajuns o țară de consum de droguri de mare risc. Substanța de la care poți fi dependent după o doză

Și mai grav, aproape 7% dintre adolescenții de clasa a IX-a și a X-a recunosc că au folosit analgezice pentru a se droga. Și la acest capitol se detașează fetele.

Jocurile de noroc, o adicție tot mai comună printre copii din România

Un alt capitol sensibil: jocurile de noroc. Un băiat din trei recunoaște că a pariat online sau în săli cu aparate electronice.

Vlad Zaha, criminolog: „Atenție, aici vorbim despre produse și servicii pe care comercianții nu au voie să le vândă minorilor.”

Cercetarea a fost realizată în 37 de state europene. La majoritatea capitolelor, adolescenții români cedează tentațiilor mai ușor decât colegii lor din alte țări.

Cornelia Stroe, psihoterapeut: „Adolescenții trebuie întrebați – ce îți aduce, oferă acest comportament, ce îți aduce ție, de ce ai nevoie de el? Recomandată este conectarea cu copilul.”

Problema este că România are prea puține centre în care adolescenții dependenți pot primi tratament și consiliere.

Sursa: Pro TV

Etichete: elevi, jocuri de noroc, dependente,

Dată publicare: 05-09-2025 18:53

Articol recomandat de sport.ro
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Citește și...
România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de rețelele sociale. Vara, timpul petrecut pe telefon crește
Stiri Diverse
România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de rețelele sociale. Vara, timpul petrecut pe telefon crește

Pentru mulți tineri și adolescenți dependența de telefon se accentuează vara. Media zilnică de utilizare a ecranelor crește alarmant și ajunge să depășească 6 ore.

Medic psihiatru: România a ajuns o țară de consum de droguri de mare risc. Substanța de la care poți fi dependent după o doză
Stiri actuale
Medic psihiatru: România a ajuns o țară de consum de droguri de mare risc. Substanța de la care poți fi dependent după o doză

Substanţa care ar da cel uşor dependenţă este nicotina, susține medicul psihiatru Ovidiu Alexinschi, apreciind că probabilitatea de a deveni dependent după prima ţigară este de 32 la sută.

Dependența de jocuri de noroc explodează în licee. 22,4% dintre elevi pariază. Statul se gândește doar la taxe și impozite
Stiri actuale
Dependența de jocuri de noroc explodează în licee. 22,4% dintre elevi pariază. Statul se gândește doar la taxe și impozite

Semnal de alarmă tras de un studiu recent. 1 din 4 liceenii din România au participat cel puțin odată la jocuri de noroc (pariuri sportive sau păcănele). Dintre aceștia 25% au făcut asta înainte de 14 ani.

Recomandări
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe
Stiri externe
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

Croația a exclus vineri în mod categoric trimiterea de trupe într-o misiune multinaționala de menținere a păcii în Ucraina, în timp ce Slovenia a precizat că ar putea lua în considerare acest lucru doar în cadrul unei misiuni conduse de ONU.

Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Stiri externe
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

Membri ai trupelor SEAL ale Marinei SUA au ucis civili nord-coreeni în timpul unei misiuni eșuate de instalare a unui dispozitiv de ascultare în Coreea de Nord, în 2019, în timpul unor negocieri diplomatice importante, potrivit New York Times.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28