Anunţul a fost făcut luni de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu, relatează Agerpres.

"Poliţiştii (...) au fost sesizaţi aseară, prin apel 112, de către un bărbat din localitatea Valea Dragului (...), cu privire la faptul că i-ar fi fost sustras autoturismul din faţa porţii. În temeiul sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 2 Comana, iar din discuţiile purtate cu apelantul a reieşit faptul că autori necunoscuţi i-ar fi sustras autoturismul parcat în faţa porţii (...). Ulterior, bărbatul ar fi depistat autoturismul parcat pe aceeaşi stradă, prezentând avarii la nivelul caroseriei. În urma verificărilor efectuate de către poliţişti a fost identificată persoana bănuită de săvârşirea infracţiunii ca fiind un tânăr, de 20 de ani, din localitatea Gostinari, judeţul Giurgiu", se arată într-un comunicat al IPJ Giurgiu.

Din discuţiile purtate cu tânărul în cauză a reieşit faptul că acesta ar fi sustras autoturismul cu scopul de a se deplasa în localitatea Vărăşti, iar pe timpul deplasării ar fi acroşat o remorcă staţionată în afara părţii carosabile.

" În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit faptul că tânărul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la o unitate spitalicească, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge", se mai arată în comunicat.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru furt în scop de folosinţă, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore.