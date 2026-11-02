Mașina era închiriată din țara vecină și ar fi fost vândută unui tânăr din Bistrița-Năsăud cu doar 70.000 de euro.

Totul a început în Ungaria, unde o firmă de închirieri a alertat autoritățile locale că a dat spre închiriere un autoturism premium, Ferrari Portofino, însă după un timp mașina nu mai putea fi localizată.

Sistemul GPS al vehiculului a încetat să transmită date privind poziționarea. Cei din Ungaria au anunțat autoritățile române în legătură cu dispariția Ferrari-ului și le-au cerut colegilor din Cluj să o caute, pentru că ultima localizare a mașinii a fost în acest județ.

Bolidul Ferrari, vândut către doi tineri de 25 și 30 de ani

Polițiștii români au găsit autoturismul de lux în aproape 48 de ore, la doi tineri în vârstă de 25 și 30 de ani. Cei doi au declarat că au cumpărat-o cu 70.000 euro de la doi cetățeni maghiari. S-au bucurat, au spus ei, că pe mașina care valorează aproximativ 200.000 de euro au plătit doar o treime.

Mașina a fost ridicată de poliți;ti, iar acum anchetatorii încearcă să îi găsească pe cei care au sustras autoturismul și l-au vândut ilegal în România.