Poliția Metropolitană a anunțat că vehiculele, în valoare totală de peste 8 milioane de lire sterline (9,3 milioane de euro), au fost confiscate în Kensington, Chelsea și Hyde Park. Polițiștii au vizat șoferii care conduceau fără asigurare, în mod antisocial sau periculos, scrie BBC.

Ferrari Monza SP2 este unul dintre cele doar 499 de exemplare produse de constructorul italian. Mașina se afla în Marea Britanie de doar o zi când a fost oprită de polițiști.

Potrivit Poliției Metropolitane, șoferul se afla la volan de mai puțin de jumătate de oră, avea doar un permis de conducere provizoriu și nu avea asigurare.

Un Ferrari Monza SP2 a fost vândut la licitație pentru 3,7 milioane de lire sterline, la începutul acestui an.

15 dintre vehicule au fost confiscate în baza unor prevederi care le permit polițiștilor să ridice imediat o mașină atunci când aceasta este folosită în mod antisocial, fără să mai fie necesară emiterea unui avertisment în prealabil.

Poliția: „Localnicii s-au săturat de șoferii care conduc periculos”

Special Ch Insp Geoff Tatman, cel care a coordonat operațiunea, spune că locuitorii din zonele vizate s-au plâns în mod repetat de comportamentul șoferilor.

„Auzim în mod regulat de la localnici care s-au săturat de oamenii care conduc mașini periculos în zonă sau de modificările aduse vehiculelor, care îi deranjează pe cei care locuiesc în apropiere”, a precizat acesta.

El a afirmat că scopul confiscării vehiculelor este menținerea siguranței pe drumuri și descurajarea conducerii periculoase.

Polițiștii au arestat, de asemenea, un bărbat suspectat de tăinuirea unor bunuri furate și spălare de bani, după ce au găsit asupra lui 19 carduri bancare emise pe numele altor persoane și peste 2.500 de lire sterline în numerar, potrivit Poliției Metropolitane.

Un al doilea bărbat, oprit pentru că era suspectat că a condus fără asigurare, a fost arestat sub suspiciunea de deținere de droguri în scopul distribuirii.

Au mai fost făcute două arestări: una sub suspiciunea folosirii unor cuvinte sau comportamente susceptibile să provoace hărțuire, alarmare sau suferință și una pentru o posibilă infracțiune privind imigrația.

Poliția Metropolitană a precizat că numărul și valoarea vehiculelor confiscate sunt cele mai mari înregistrate în cei cinci ani de când se desfășoară această operațiune.