Un influencer a scăpat nevătămat dintr-un accident în care și-a rupt în două Ferrari-ul său de 1.000.000 de dolari | FOTO

Un influencer australian a scăpat nevătămat dintr-un accident în care Ferrari-ul său de 1.000.000 de dolari s-a rupt, literlamente, în două. Bărbatul a mulțumit producătorului italian pentru că a construit o mașină care i-a salvat viața.

Sam Gordon, un investitor imobiliar și influencer din Gold Coast, a supraviețuit unui accident grav, deși mașina sa „de vis”, un Ferrari în valoare de 1.000.000 de dolari, s-a rupt în două, scrie News.com. Influencerul este cunoscut pentru promovarea stilului de viață axat pe acumularea de bogăție. Serviciile de urgență au fost solicitate sâmbătă dimineață, în jurul orei 09:15, pe Rio Vista Blvd din Mermaid Waters (Gold Coast), după ce un Ferrari SF90 Spider s-a izbit de un copac.

Poliția din Queensland a confirmat că șoferul și persoana aflată în vehicul, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, au reușit să iasă singure din mașină și au fost evaluate la fața locului pentru răni care nu le puneau viața în pericol. Gordon, care a confirmat pe rețelele de socializare că el se afla la volan, și-a liniștit urmăritorii printr-o postare publicată sâmbătă după-amiază. ”Vreau doar să știe toată lumea că sunt bine, sunt în regulă”, a spus el într-un videoclip.

”Un mare mulțumesc celor de la Ferrari pentru că au construit o mașină incredibilă, care pune pe primul loc protecția șoferului în caz de accident”, mai afirmă influencerul. S-a lăsat de muncă la 28 de ani după ce s-a îmbogățit din sfaturi Sam Gordon are peste 25.000 de urmăritori pe Instagram și se autointitulează unul dintre „cei mai de succes investitori imobiliari din Australia”, având un portofoliu atât de profitabil încât a putut renunța la locul său de muncă la doar 28 de ani. Influencerul de succes oferă acum sfaturi investitorilor aspiranți prin intermediul postărilor sale, conducând totodată o școală de investiții imobiliare și un podcast. Gordon este cunoscut și pentru pasiunea sa pentru mașinile sport de lux, deținând de-a lungul timpului mai multe modele Lamborghini și Ferrari. El a achiziționat modelul SF90 Spider – mașina implicată în accident – ​​în mai 2025, descriind-o drept „mașina visurilor”. Prețul modelului SF90 Spider în Australia variază de la aproape 960.000 de dolari până la aproximativ 1,7 milioane de dolari. Poliția din Queensland a anunțat că ancheta privind accidentul este în curs de desfășurare.

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