Un Ferrari de 250.000 de euro a rămas blocat pe străduțele înguste din centrul istoric al Seviliei | VIDEO

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, filmat de un martor, se vede cum șoferul rămâne prins cu automobilul său după ce încearcă să vireze la stânga pe stradă. Trecătorii au încercat să-i ofere indicații pentru a-l ajuta să nu zgârie caroseriei luxoase de pereții clădirilor.

Reacțiile utilizatorilor din mediul online au fost însă mai puțin înțelegătoare. Mulți au atras atenția asupra riscurilor pe care le presupune conducerea anumitor tipuri de mașini pe străzile din zonele centrale ale Seviliei.

„Cine ar conduce o mașină de 250.000 de euro prin centrul vechi?”, s-a întrebat un utilizator.

Accesul în centrul istoric este restricționat, fiind permis în principal rezidenților, proprietarilor de locuri de parcare și serviciilor publice. Măsura este justificată de lățimea redusă a străzilor și de spațiul limitat pentru circulație. Prezența Ferrari-ului a stârnit nemulțumirea locuitorilor din zonă.