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Un Ferrari de 250.000 de euro a rămas blocat pe străduțele înguste din centrul istoric al Seviliei | VIDEO

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Ferrari blocat

Străzile înguste din centrul istoric al Seviliei s-au transformat într-o capcană pentru un automobil de lux. Un Ferrari roșu, înmatriculat în Portugalia, a rămas blocat, iar șoferul a întâmpinat dificultăți serioase în încercarea de a manevra mașina.

autor
Lorena Mihăilă

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, filmat de un martor, se vede cum șoferul rămâne prins cu automobilul său după ce încearcă să vireze la stânga pe stradă. Trecătorii au încercat să-i ofere indicații pentru a-l ajuta să nu zgârie caroseriei luxoase de pereții clădirilor.

Reacțiile utilizatorilor din mediul online au fost însă mai puțin înțelegătoare. Mulți au atras atenția asupra riscurilor pe care le presupune conducerea anumitor tipuri de mașini pe străzile din zonele centrale ale Seviliei.

Cine ar conduce o mașină de 250.000 de euro prin centrul vechi?”, s-a întrebat un utilizator.

Accesul în centrul istoric este restricționat, fiind permis în principal rezidenților, proprietarilor de locuri de parcare și serviciilor publice. Măsura este justificată de lățimea redusă a străzilor și de spațiul limitat pentru circulație. Prezența Ferrari-ului a stârnit nemulțumirea locuitorilor din zonă.

Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 18.10.2026

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ferarri, sevilla,

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