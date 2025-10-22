Un șofer de TIR a atras atenția polițiștilor în timp ce conducea haotic pe A1. Ce au descoperit oamenii legii după un control

Un cetăţean străin în vârstă de 49 de ani a fost reţinut după ce a fost prins de poliţişti când conducea haotic un TIR pe Autostrada A1, pe sensul Sălişte-Sibiu. Analizele au indicat valoarea de 2,67 g/l alcool pur în sânge.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu a informat, miercuri, că poliţişti din cadrul Biroului Poliţie Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea-Deva au fost sesizaţi, luni seară, prin apel la 112, de către un sibian în vârstă de 46 de ani, că pe sensul de mers Sălişte-Sibiu, la kilometrul 260, circulă haotic un camion care tractează o semiremorcă.

”În urma apelului 112, la km 230, în zona localităţii Sălişte, poliţiştii rutieri au interceptat ansamblul rutier reclamat, ansamblu format din autoutilitară şi semiremorcă, la volanul căruia a fost identificat un cetăţean străin, în vârstă de 49 de ani. În urma testării alcoolscopice a conducătorului auto a rezultat valoarea de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Trebuie precizat faptul că rezultatul buletinului de analiză toxicologică a indicat valoarea de 2,67 g/l alcool pur în sânge”, a arătat Poliţia Sibiu.

Ca urmare, poliţiştii au dispus prin ordonanţă reţinerea pentru 24 de ore a şoferului, el fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările în acest dosar sunt continuate la nivelul Biroului Poliţie Autostrăzi Râmnicu Vâlcea – Deva, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













