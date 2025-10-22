Un șofer de TIR a atras atenția polițiștilor în timp ce conducea haotic pe A1. Ce au descoperit oamenii legii după un control

Stiri actuale
22-10-2025 | 19:11
șofer de TIR
Sursa foto: IPJ Sibiu

Un cetăţean străin în vârstă de 49 de ani a fost reţinut după ce a fost prins de poliţişti când conducea haotic un TIR pe Autostrada A1, pe sensul Sălişte-Sibiu. Analizele au indicat valoarea de 2,67 g/l alcool pur în sânge.

autor
Mihaela Ivăncică

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu a informat, miercuri, că poliţişti din cadrul Biroului Poliţie Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea-Deva au fost sesizaţi, luni seară, prin apel la 112, de către un sibian în vârstă de 46 de ani, că pe sensul de mers Sălişte-Sibiu, la kilometrul 260, circulă haotic un camion care tractează o semiremorcă.

”În urma apelului 112, la km 230, în zona localităţii Sălişte, poliţiştii rutieri au interceptat ansamblul rutier reclamat, ansamblu format din autoutilitară şi semiremorcă, la volanul căruia a fost identificat un cetăţean străin, în vârstă de 49 de ani. În urma testării alcoolscopice a conducătorului auto a rezultat valoarea de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Trebuie precizat faptul că rezultatul buletinului de analiză toxicologică a indicat valoarea de 2,67 g/l alcool pur în sânge”, a arătat Poliţia Sibiu.

Ca urmare, poliţiştii au dispus prin ordonanţă reţinerea pentru 24 de ore a şoferului, el fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările în acest dosar sunt continuate la nivelul Biroului Poliţie Autostrăzi Râmnicu Vâlcea – Deva, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Citește și
urmarire constanta
Cursă nebună în Constanța. Polițiștii au urmărit două ore un șofer băut care circula cu 161 km/oră. Ce au descoperit
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Sursa: News.ro

Etichete: TIR, poli, sofer,

Dată publicare: 22-10-2025 19:11

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
Şofer al unui autobuz pentru transportul elevilor a fost prins băut la volan, în Arad. Ce alcoolemie avea
Stiri actuale
Şofer al unui autobuz pentru transportul elevilor a fost prins băut la volan, în Arad. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 49 de ani, şoferul unui autobuz pentru transportul elevilor din Arad, a fost prins, luni dimineaţă, când conducea băut. În autobuz se aflau aproximativ 25 de elevi.

Cursă nebună în Constanța. Polițiștii au urmărit două ore un șofer băut care circula cu 161 km/oră. Ce au descoperit
Stiri actuale
Cursă nebună în Constanța. Polițiștii au urmărit două ore un șofer băut care circula cu 161 km/oră. Ce au descoperit

Polițiștii au gonit prin toată Constanța după un bărbat care nu a oprit la semnalele lor. A urmat o desfășurare impresionantă de forte, iar șoferul a fost prins după două ore și jumătate, timp în care a bifat nu mai puțin de 8 contravenții.

Momentul în care un șofer gonește pe sensul opus și se izbește violent de o mașină, în Iași. Șapte oameni au ajuns la spital
Stiri actuale
Momentul în care un șofer gonește pe sensul opus și se izbește violent de o mașină, în Iași. Șapte oameni au ajuns la spital

Inconștiența unui șofer de 25 de ani care s-a urcat băut la volan a făcut șapte victime pe un drum din județul Iași. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Un bărbat din Dâmbovița a încercat să mituiască poliţiştii ce l-au depistat conducând băut şi fără permis
Stiri actuale
Un bărbat din Dâmbovița a încercat să mituiască poliţiştii ce l-au depistat conducând băut şi fără permis

Un şofer de 59 de ani este cercetat pentru dare de mită, după ce a încercat să ofere bani poliţiştilor care l-au oprit în trafic, în comuna dâmboviţeană Valea Mare, şi au constatat că era băut şi avea permisul anulat, informează, duminică, IPJ Dâmboviţa.

Un șofer de 21 de ani băut, prins după o cursă cu poliția, în București. Tânărul a lovit trei mașini parcate
Stiri actuale
Un șofer de 21 de ani băut, prins după o cursă cu poliția, în București. Tânărul a lovit trei mașini parcate

În Capitală, polițiștii de la Secția 11 au urmărit în trafic un tânăr de 21 de ani, care ar fi condus băut și a refuzat să oprească la semnalul lor. A lovit trei mașini parcate și una de poliție, până când a fost imobilizat.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Octombrie 2025

48:52

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28