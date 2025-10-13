Şofer al unui autobuz pentru transportul elevilor a fost prins băut la volan, în Arad. Ce alcoolemie avea

13-10-2025 | 11:37
Un bărbat de 49 de ani, şoferul unui autobuz pentru transportul elevilor din Arad, a fost prins, luni dimineaţă, când conducea băut. În autobuz se aflau aproximativ 25 de elevi.

Mihaela Ivăncică

Bărbatul a fost amendat cu 1.825 de lei şi a rămas fără permis de conducere pentru trei luni.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad a informat că, luni dimineaţă, poliţiştii Biroului Rutier au desfăşurat o acţiune în trafic, pentru verificarea transportului de elevi.

Astfel, în jurul orei 7:30, pe Calea Timişorii, a fost oprit un autobuz în care se găseau aproximativ 25 de elevi.

”Testarea şoferului, un bărbat de 49 de ani, din Arad, a indicat o îmbibaţie alcoolică de 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Conducătorul autobuzului a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de aproximativ 1.825 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile”, a arătat IPJ Arad.

