Momentul în care un șofer gonește pe sensul opus și se izbește violent de o mașină, în Iași. Șapte oameni au ajuns la spital

01-10-2025 | 07:30
Inconștiența unui șofer de 25 de ani care s-a urcat băut la volan a făcut șapte victime pe un drum din județul Iași. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Iulia Ciuhu

Înregistrarea arată momentul în care mașina tânărului gonește pe sensul opus și se ciocnește violent cu un autoturism care circulă regulamentar. La volan se afla o femeie de 37 de ani.

Toate cele șapte persoane implicate - șoferul și cei șase oameni din cealaltă mașină, printre care patru copii - au fost transportate la spital.

Însă tânărul de 25 de ani nu a scăpat de proba etilotestului care a indicat o alcoolemie de 0,86. Individul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.

Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme de peste 7,5 miliarde de dolari

Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere
Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere

Accident șocant la Dorohoi, în județul Botoșani. Două eleve au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni.

Mașină lovită de tren, în Vaslui. Trei dintre pasageri au fost răniți
Mașină lovită de tren, în Vaslui. Trei dintre pasageri au fost răniți

Grav accident, luni dimineață, în județul Vaslui. Un autoturism în care se aflau patru bărbați a fost lovit în plin de un tren Regio, la trecerea peste calea ferată.

Un bărbat din Bistrița este cercetat după ce a încercat să își acopere prietenul care făcuse accident
Un bărbat din Bistrița este cercetat după ce a încercat să își acopere prietenul care făcuse accident

Un bărbat de 31 de ani a încercat să îl acopere pe un altul care a produs un accident rutier în Bistrița, în urmă cu două săptămâni.

Accident în Buzău. O autospecială a Poliției, lovită în timpul unei misiuni de un livrator care le-ar fi tăiat calea
Accident în Buzău. O autospecială a Poliției, lovită în timpul unei misiuni de un livrator care le-ar fi tăiat calea

Intervenția unui echipaj de poliție din Buzău s-a încheiat înainte să înceapă. Autospeciala în care se aflau agenții avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune atunci când s-a ciocnit cu o mașină de livrări.

Cum s-ar fi produs accidentul aviatic din Iași. Pilotul, un consilier local, are arsuri grave pe jumătate din corp
Cum s-ar fi produs accidentul aviatic din Iași. Pilotul, un consilier local, are arsuri grave pe jumătate din corp

Accident aviatic în județul Iași. Un avion ultraușor s-a prăbușit pe terenul unei unități militare, la scurt timp de la decolare. La impactul cu solul, aparatul de zbor a izbucnit în flăcări.

România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive

România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi pentru aliaţii din UE şi NATO, a spus ministrul de Externe Oana Ţoiu pentru Reuters.

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

