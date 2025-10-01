Momentul în care un șofer gonește pe sensul opus și se izbește violent de o mașină, în Iași. Șapte oameni au ajuns la spital

Inconștiența unui șofer de 25 de ani care s-a urcat băut la volan a făcut șapte victime pe un drum din județul Iași. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Înregistrarea arată momentul în care mașina tânărului gonește pe sensul opus și se ciocnește violent cu un autoturism care circulă regulamentar. La volan se afla o femeie de 37 de ani.

Toate cele șapte persoane implicate - șoferul și cei șase oameni din cealaltă mașină, printre care patru copii - au fost transportate la spital.

Însă tânărul de 25 de ani nu a scăpat de proba etilotestului care a indicat o alcoolemie de 0,86. Individul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.

