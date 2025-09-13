Un șofer de 21 de ani băut, prins după o cursă cu poliția, în București. Tânărul a lovit trei mașini parcate

Stiri actuale
13-09-2025 | 19:16
În Capitală, polițiștii de la Secția 11 au urmărit în trafic un tânăr de 21 de ani, care ar fi condus băut și a refuzat să oprească la semnalul lor. A lovit trei mașini parcate și una de poliție, până când a fost imobilizat.

Știrile PRO TV

Fugarul a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. Agenții Brigăzii Rutiere l-au testat cu etilotestul, care a indicat o alcoolemie de 1,09 mg per litru alcool pur în aerul expirat.

Așa că, înainte de a ajunge în arest, a fost dus și la Institutul de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice.

"În acest context, poliţiştii au efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele luminoase şi acustice ale autospecialei. Conducătorul auto nu s-a conformat şi a accelerat, continuând deplasarea către Bulevardul Râmnicu Sărat. În dreptul unui imobil, şoferul a pierdut controlul direcţiei şi a acroşat trei autoturisme parcate regulamentar. Echipajul de poliţie a intervenit imediat şi a blocat vehiculul, conform procedurilor legale. Conducătorul auto, un tânăr în vârstă de 21 de ani, a încercat să fugă, deschizând portiera stângă şi provocând avarii minore autospecialei de poliţie (zgâriere a barei-faţă). Poliţiştii au procedat la imobilizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale", a precizat Poliția.

S-a încheiat IFA Berlin 2025, cel mai important eveniment de tehnologie din Europa. Multe gadgeturi smart pentru casă

bucuresti, accident, șofer beat

13-09-2025 19:14

