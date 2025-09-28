Un bărbat din Dâmbovița a încercat să mituiască poliţiştii ce l-au depistat conducând băut şi fără permis

28-09-2025 | 17:44
Un şofer de 59 de ani este cercetat pentru dare de mită, după ce a încercat să ofere bani poliţiştilor care l-au oprit în trafic, în comuna dâmboviţeană Valea Mare, şi au constatat că era băut şi avea permisul anulat, informează, duminică, IPJ Dâmboviţa.

Ioana Andreescu

„La data de 27 septembrie a.c., în jurul orei 12:00, poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 8 Poliţie Rurală Valea Mare, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au oprit pentru control în trafic, în comuna Valea Mare, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 59 de ani, din aceeaşi comună. Întrucât emana halenă alcoolică, poliţiştii au procedat la testarea acestuia cu aparatul din dotare, rezultatul indicând o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice necesare pentru stabilirea îmbibaţiei alcoolice", precizează IPJ Dâmboviţa.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit şi faptul că şoferul ar avea permisul de conducere anulat.

Poliţiştii i-au adus la cunoştinţă conducătorului auto că, pentru faptele comise, în cauză, vor întocmi un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis i-a fost anulat.

„Bărbatul a intenţionat să ofere poliţiştilor o sumă de bani pentru a-i determina pe aceştia să nu mai continue constituirea dosarului penal. Menţionăm faptul că poliţiştii au refuzat suma de bani. Pe parcursul zilei de 27 septembrie a.c., în urma documentării activităţii infracţionale de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti, în baza delegării Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, faţă de bărbatul de 56 de ani a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită", mai anunţă IPJ Dâmboviţa.

Sursa: Agerpres

Etichete: barbat, dambovita, politist, mita,

Dată publicare: 28-09-2025 17:44

