Cursă nebună în Constanța. Polițiștii au urmărit două ore un șofer băut care circula cu 161 km/oră. Ce au descoperit

12-10-2025 | 19:11
Polițiștii au gonit prin toată Constanța după un bărbat care nu a oprit la semnalele lor. A urmat o desfășurare impresionantă de forte, iar șoferul a fost prins după două ore și jumătate, timp în care a bifat nu mai puțin de 8 contravenții.

autor
Ina Popescu

Era băut și puțin a lipsit să nu provoace o tragedie. A traversat mai multe intersecții, mergând haotic și cu viteză.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere îl arată pe bărbatul de 27 de ani cum gonește și trece printr-un sens giratoriu fără să acorde prioritate. În spatele lui un echipaj de poliție are semnalele acustice și luminoase în funcțiune. În acel moment, radarul înregistrează o viteză de 161 de kilometri pe oră.

Urmărirea a început de fapt în altă zonă a orașului, unde șoferul nu a oprit la semnal și și-a văzut de drum.

Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța: Polițiștii au continuat urmărirea pe mai multe artere din municipiul Constanța, iar pe strada Unirii, bărbatul a provocat o tamponare, un eveniment rutier cu pagube materiale.

Ce a declarat șoferul

După accident a coborât din mașină și a luat-o la fugă. Oamenii legii l-au găsit în autoturism doar pe pasagerul din dreapta așa că au continuat să-l caute pe șofer. Toată operațiunea a durat două ore și jumătate.

Corespondent Știrile ProTV: Bărbatul a fost prins în jurul orei 2, la distanța de 3 kilometri față de locul unde a produs accidentul. La audieri, le-a spus polițiștilor că a mers pe jos, dar ca a și fost luat cu mașina de un prieten.

A fost condus apoi la sediul poliției unde etilotestul a arătat că avea de 0,20 miligrame per litru de alcool pur în aerul expirat. În schimb nu are un permis de conducere emis de autoritățile române. Și-ar fi luat carnetul în Grecia. Deocamdată polițiștii așteaptă răspunsul omologilor eleni cu privire la valabilitatea documentului.

Reporter: De ce ai fugit? Te-ai speriat?
Șofer: Pentru că nu aveam talon la mașină și ca să nu îmi ia permisul. Nu am avut treabă. S-a întâmplat, am fost speriat. Asta e, am venit pe urmă înapoi singur.
Reporter: Permisul? Aveai permis?
Șoferu: Da, normal. Eu locuiesc în Grecia de 15 ani și mi-am pierdut documentele.

Pentru faptele lui șoferul a fost amendat cu 15.000 de lei și i s-a luat permisul.

Descoperirea limfocitelor T reglatoare, premiată cu Nobelul pentru Medicină: echilibrul imunitar, cheia sănătății

