Focul a fost aprins de localnici cu ocazia tradiției „Focul lui Sumedru”, de sărbătoarea Sf. Dumitru, în satul Zăvoi, din orașul Ștefănești, arată news.ro.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, cercetările au fost preluate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale. „După administrarea probatoriului și parcurgerea etapelor procesuale, a fost dispusă reținerea unei persoane, pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță”, au precizat reprezentanții IPJ Argeș. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite și pentru luarea măsurilor legale, surse judiciare confirmând pentru News.ro că persoana reținută este un bărbat de 26 de ani.

Incidentul s-a produs în contextul intervenției unui echipaj de pompieri pentru stingerea unui incendiu scăpat de sub control. Localnicii au aprins focul în cadrul tradiției „Focul lui Sumedru”, un obicei prin care, înaintea sărbătorii de Sfântul Dumitru, se aprind focuri pentru a alunga spiritele rele. Nemulțumiți că nu au fost lăsați să se manifeste după cum doresc, aceștia au atacat cu obiecte contondente echipajul de pompieri, rănind unul dintre membrii acestuia.

În urma altercațiilor, o autospecială de stingere incendii, precum și o autospecială de poliție neinscripționată, au suferit distrugeri. Pentru a calma spiritele și a restabili ordinea, la fața locului au fost solicitate și au intervenit luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul IPJ Argeș, alături de echipaje ale Poliției Municipiului Pitești, ale Poliției Orașului Ștefănești și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.