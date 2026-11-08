Incendiu puternic în Chiajna, aproape de București. Focul a cuprins două case. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, degajări mari de fum şi cu posibilitatea propagării la vecinătăţi.

Pompierii de la Bucureşti-Ilfov au intervenit cu mai multe autospeciale şi două echipaje SMURD, la două case cu regim de înălţime P+1, pe strada Grigore Eremia din Chiajna, Ilfov.

„Intervenim cu 8 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. Până în momentul de față nu avem informații cu privire la victime”, au anunțat reprezentanții ISU.

„În momentul de față incendiul este localizat la nivelul celor două imobile”, mai arată sursa citată.

Reprezentanţii ISU B-IF mai spun că cinci persoane au fost asistate medical, dintre care una cu arsuri la faţă şi patru cu atacuri de panică.