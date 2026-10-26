În aceste condiții, militarii, ajunși la fața locului, au încercat să protejeze casele. Mai mulți indivizi, furioși că le strică petrecerea, au tăbărât peste ei cu furci, bâte și pietre, iar un pompier a fost lovit în piept cu o cărămidă.

Totul a început după ce localnicii din cartierul Zăvoi au strâns și incendiat deșeuri din gospodării, sub pretextul respectării tradiției de Sfântul Dumitru.

Un apel disperat la numărul unic de urgență 112 a alertat autoritățile. Focarele erau împrăștiate pe 200 de metri și amenințau direct casele din jur.

Doar că, ajunși la fața locului, pompierii au fost atacați cu furci, lopeți și bolovani de cei care voiau să continue distracția. Lovit în piept cu o cărămidă, un militar a ajuns la spital.

„Sunt 4 persoane care au făcut atacul, trei sunt identificate, unul a fugit!” explică un reprezentant al autorităților.

Furioși, atacatorii au vandalizat o autospecială de stingere a ISU Argeș și o mașină neinscripționată a poliției.

În vreme ce pompierii se apărau cu furtunurile cu apă, zeci de jandarmi, polițiști și lucrători de la trupele speciale au fost mobilizați la fața locului.

George Popescu, ISU Argeș: „Am lichidat focarele cele mai apropiate de case, care erau în pericol, iar la ultimul focar am fost agresați, iar unul dintre colegi a fost lovit în zona toracelui.”

Cei trei atacatori încătușați au fost duși la audieri. Acuzat de ultraj, bărbatul bănuit că l-a lovit pe pompier și-a petrecut noaptea după gratii. Un alt scandalagiu a fost reținut în această după-amiază.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență: „Este inadmisibil, inacceptabil ca salvatorii, când ajung la un loc unde au fost chemați prin 112, unde au fost chemați de oameni pentru a fi ajutați, să ne trezim că ajung acolo și devin ei victimele.”

Polițiștii au revenit astăzi pe strada unde au avut loc incidentele violente. Puținii adulți care erau prin curți s-au ferit să vorbească:

- Ce a fost, doamnă, azi-noapte aici?

- Nu știu eu nimic! Nu știu!

Pompierul rănit rămâne sub supraveghere medicală, în timp ce bărbații reținuți riscă închisoarea pentru ultraj și distrugere.