La locul evenimentului s-au deplasat două echipaje de pompieri, cu două autospeciale de stingere, precum și un echipaj SMURD.

Incendiul a fost lichidat după mai bine de două ore de intervenție. În urma evenimentului, acoperișul locuinței a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, iar bunurile din patru încăperi au fost deteriorate.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar incendiul nu s-a extins la anexele învecinate ori la alte proprietăți.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un coș de fum deteriorat.

Sfaturi pentru prevenirea incendiilor provocate de coșurile de fum sau sistemele de încălzire

Coșurile de fum reprezintă un potențial pericol pentru siguranța familiei și a bunurilor, dacă nu sunt curățate și întreținute corespunzător.

Un coș de fum deteriorat, necurățat sau neizolat corespunzător poate deveni sursa unui incendiu, cu consecințe grave asupra locuinței și a celor care o ocupă.

Pentru prevenirea incendiilor, pompierii recomandă:

Verificați, reparați și curățați periodic coșurile de fum, prin intermediul personalului specializat;

Asigurați-vă că acestea sunt izolate corespunzător față de elementele combustibile ale acoperișului și ale planșeului;

Nu utilizați coșuri de fum fisurate, deteriorate sau cu depuneri de funingine;

Montați obligatoriu o plasă de protecție la gura de evacuare a fumului, pentru a împiedica propagarea scânteilor;

Nu folosiți materiale combustibile pentru aprinderea focului în sobe și nu suprasolicitați sursele de încălzire;

Nu amplasați materiale combustibile în apropierea sobelor, radiatoarelor sau a altor surse de căldură;

Nu lăsați focul nesupravegheat și nu adormiți înainte de a vă asigura că focul din sobă este stins;

Nu utilizați sobe sau alte mijloace de încălzire cu defecțiuni și nu improvizați instalații de încălzire.

Reamintim că prevenirea incendiilor începe cu verificarea și întreținerea corespunzătoare a tuturor surselor de încălzire din locuință.

Informații suplimentare despre comportamentul preventiv și măsurile de siguranță în situații de urgență sunt pe platforma națională www.fiipregatit.ro.