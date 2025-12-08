Un polițist a fost condamnat după ce a luat mită. Folosea banii pentru favoruri ilegale pentru deținuți din arest

Un agent de poliție de la o secție din Capitală a fost condamnat de Tribunalul București după ce a fost prins că ar fi primit bani de la suspecții arestați pentru a le duce în celulă mâncare și băutură, dar și telefoane și modemuri de internet.

Subofițerul a fost denunțat chiar de cei pe care i-a ajutat să ducă un trai bun în spatele gratiilor, așa că a recunoscut totul.

Agentul de poliție care va împlini în luna februarie 50 de ani a fost dat în vileag chiar de rudele celor pe care trebuia să îi păzească de arestații preventiv care se aflau în custodia arestului de la secția 6 din Capitală.

Vreme îndelungată, subofițerul ar fi obișnuit să accepte sume modice de bani, de la 100 la 500 lei, pentru a le asigura traiul necesar în spatele gratiilor celor care erau sub măsura arestului preventiv, vorbind despre traficanți de droguri, cei care erau acuzați de înșelăciune sau alte infracțiuni grave.

În schimbul acestor sume de bani pe care polițistul le-ar fi primit pentru că ar fi dependent de pariu și jocuri de noroc, erau date în schimbul unor avantaje extrem de importante, dar în același timp extrem de ilegale.

Meniuri la comandă, telefoane și acces extins în curte

Practic, spun anchetatorii, acesta le introducea în arest celor arestați preventiv meniuri comandate după sufletul lor, dar și telefoane mobile, modemul de internet și, mai ales, le permitea celor care plăteau această taxă să se plimbe mai mult în curtea secției de poliție. Însă, odată dat în vileag, el a intrat în colimatorul anchetatorilor, iar inițial a negat orice acuzație de corupție.

Până la urmă, pentru că i s-au pus pe masă toate dovezile, inclusiv tranzacțiile financiare, care arătau că imediat ce primea banii, îi investea în pariuri sportive, el a dat cărțile pe față și și-a asumat întreaga vinovăție.

Așa că a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției, în urma căruia judecătorul de la Tribunalul București l-a condamnat la 2 ani, 5 luni și 10 zile pentru acuzația de luare de mită, dar și de introducere în arest a unor obiecte interzise, inclusiv băuturi alcoolice.

Însă nu va ajunge în spatele gratiilor, pentru că prin acest acord de recunoaștere a vinovăției, limitele de pedeapsei au fost reduse, iar magistratul i-a suspendat executarea pedepsei și l-a obligat să muncească 90 de zile în folosul comunității.

Imediat după declanșarea anchetei care l-a vizat, subofițerul s-a pensionat, așa că își vede liniștit de pensia lui specială.

