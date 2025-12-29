Cristiano Ronaldo despre unul dintre obiectivele sale în carieră: „Vreau să ating pragul simbolic de 1.000 de goluri”

Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu la ceremonia Globe Soccer Awards, desfăşurată la Dubai, iar portughezul în vârstă de 40 de ani a reamintit pe scenă unul dintre ultimele sale mari obiective.

El a făcut referire la pragul simbolic de 1.000 de goluri în carieră.

„Vreau să continui să joc, fie în Orientul Mijlociu, fie în Europa. [...] Ştiţi care sunt obiectivele mele: să câştig mai multe trofee şi să ating numărul pe care îl cunoaşteţi cu toţii. Sunt sigur că îl voi atinge, dacă nu mă accidentez, Doamne ajuta”, a declarat atacantul echipei Al-Nassr.

Câştigătorul a cinci Balonuri de Aur nu mai are mult până la 1.000 de goluri: până în prezent, are 956.

În acest sezon, Ronaldo a marcat deja de 13 ori pentru clubul său saudit. „CR7” a înscris două goluri sâmbătă, împotriva echipei Al-Okhdood.

