Cristiano Ronaldo despre unul dintre obiectivele sale în carieră: „Vreau să ating pragul simbolic de 1.000 de goluri”

Stiri Sport
29-12-2025 | 09:07
Cristiano Ronaldo
Getty Images

Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu la ceremonia Globe Soccer Awards, desfăşurată la Dubai, iar portughezul în vârstă de 40 de ani a reamintit pe scenă unul dintre ultimele sale mari obiective.

autor
Claudia Alionescu

El a făcut referire la pragul simbolic de 1.000 de goluri în carieră.

„Vreau să continui să joc, fie în Orientul Mijlociu, fie în Europa. [...] Ştiţi care sunt obiectivele mele: să câştig mai multe trofee şi să ating numărul pe care îl cunoaşteţi cu toţii. Sunt sigur că îl voi atinge, dacă nu mă accidentez, Doamne ajuta”, a declarat atacantul echipei Al-Nassr.

Câştigătorul a cinci Balonuri de Aur nu mai are mult până la 1.000 de goluri: până în prezent, are 956.

În acest sezon, Ronaldo a marcat deja de 13 ori pentru clubul său saudit. „CR7” a înscris două goluri sâmbătă, împotriva echipei Al-Okhdood.

Citește și
Cristiano Ronaldo și Georgina
Cristiano Ronaldo și Georgina și-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată. Cât i-a costat refugiul exclusivist
Ce se întâmplă dacă amâni alarma de dimineață. Pericolul din spatele minutelor pe care le câștigăm când apăsăm „snooze”

Sursa: News.ro

Etichete: cristiano ronaldo, fotbal, goluri, cariera,

Dată publicare: 29-12-2025 09:07

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
De la Neymar la Cristiano Ronaldo și Erling Haaland, starurile fotbalului în imagini de Crăciun. Cum au petrecut vedetele
Stiri Mondene
De la Neymar la Cristiano Ronaldo și Erling Haaland, starurile fotbalului în imagini de Crăciun. Cum au petrecut vedetele

Neymar, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland… numeroase staruri ale fotbalului au postat fotografii pe rețelele sociale cu ocazia Crăciunului.

Cristiano Ronaldo și Georgina și-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată. Cât i-a costat refugiul exclusivist
Stiri actuale
Cristiano Ronaldo și Georgina și-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată. Cât i-a costat refugiul exclusivist

Cristiano Ronaldo şi partenera sa Georgina îşi fac cadouri frumoase de Crăciun. Cu câteva zile înainte de sfârşitul anului, cuplul vedetă şi-a cumpărat două vile în valoare de 8 milioane de euro, relatează Le Figaro.

Cristiano Ronaldo a reacţionat la recordul lui Kylian Mbappe. Răspunsul starului portughez
Stiri Sport
Cristiano Ronaldo a reacţionat la recordul lui Kylian Mbappe. Răspunsul starului portughez

Atacantul francez Kylian Mbappé a egalat unul dintre recordurile lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid. Portughezul a reacţionat pe reţelele de socializare.

Recomandări
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum
Stiri actuale
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum

CCR a amânat pentru luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului
Stiri externe
Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.

Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările
Stiri actuale
Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările

A fost mobilizare de forțe duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Decembrie 2025

29:49

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28