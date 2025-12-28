Peste 300 de zboruri au fost întârziate sau anulate pe aeroporturile din Moscova în urma atacurilor cu drone din capitală

Peste 270 de zboruri au fost întârziate pe aeroporturile din Moscova, 42 au fost anulate, iar alte 69 au fost deviate către aerodromuri alternative din cauza restricțiilor introduse cu o zi înainte, relatează RIA Novosti, citată de publicația Meduza.

Aeroflot a anunțat că a fost nevoită să „își ajusteze programul” prin reprogramarea unui număr de zboruri.

Unele zboruri către Moscova au fost redirecționate către aeroporturi alternative din Domodedovo, Sankt Petersburg, Nijni Novgorod, Kazan, Saratov, Samara și Ekaterinburg.

Pobeda Airlines a anunțat, de asemenea, o „ajustare forțată” a zborurilor sale.

Aeroporturile Șeremetievo și Vnukovo au impus restricții temporare asupra sosirilor și plecărilor aeronavelor în jurul orei 17:00, ora Moscovei, pe 27 decembrie, invocând necesitatea de a asigura siguranța zborurilor.

Zborurile au plecat „în coordonare cu autoritățile relevante”.

Restricțiile au fost ridicate în jurul miezului nopții. Aeroportul Domodedovo din Moscova a declarat pentru canalul Baza Telegram că aeroportul funcționează normal.

Cu o zi înainte, primarul Moscovei, Sobyanin, a anunțat că forțele de apărare aeriană au doborât cel puțin 20 de drone care zburau spre capitală.

