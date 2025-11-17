Un fost premier al unui stat din Asia, condamnat la moarte pentru reprimarea brutală a protestelor

Prim-ministrul demis al Bangladeshului, Sheikh Hasina a primit o condamnare la moarte pentru reprimarea sângeroasă a protestelor populaţiei. Verdictul a venit după câteva luni de când a plecat din ţară şi ar putea genera noi tensiuni.

Un tribunal pentru crime de război din Bangladesh a condamnat-o luni la moarte pe Sheikh Hasina, premierul demis al Bangladesh-ului, încheind un proces care a durat câteva luni la capătul căruia a fost găsită vinovată pentru ordonarea represiunii soldate cu peste 1.000 de morţi împotriva revoltei de anul trecut conduse de studenţi, relatează Reuters.

Hotărârea instanţei este cea mai dramatică acţiune legală împotriva unui fost lider din Bangladesh în ultimele decenii şi vine cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare, care se vor desfăşura la începutul lunii februarie.

Partidul Liga Awami al lui Hasina a fost exclus din competiţie şi există temeri că verdictul de luni ar putea stârni noi tulburări înainte de vot.

Tribunalul Internaţional pentru Crime, instanţa naţională pentru crime de război din Bangladesh, cu sediul în capitala Dhaka, a pronunţat verdictul în condiţii de securitate strictă şi în absenţa fostului premier Hasina, care a fugit în India în august 2024.

Hasina a fost condamnată la închisoare pe viaţă pentru crime împotriva umanităţii şi la moarte pentru uciderea mai multor persoane în timpul revoltei.

După pronunţarea sentinţei de condamnare la moarte, în sala de judecată s-au auzit urale şi aplauze.

Verdictul poate fi contestat la Curtea Supremă.

Cele mai grave violențe din ultima jumătate de secol

În timpul procesului, procurorii au declarat în faţa instanţei că au descoperit dovezi ale ordinului direct dat de Hasina de a folosi forţa letală pentru a reprima o revoltă condusă de studenţi în iulie şi august 2024.

Potrivit unui raport al Naţiunilor Unite, până la 1.400 de persoane ar fi fost ucise în timpul protestelor din perioada 15 iulie - 5 august 2024, iar alte mii ar fi fost rănite - majoritatea de focurile de armă ale forţelor de securitate - în ceea ce au fost cele mai grave violenţe din Bangladesh de la războiul de independenţă din 1971.

Hasina a fost reprezentată de un avocat al apărării numit de stat, care a declarat instanţei că acuzaţiile împotriva ei sunt nefondate şi a pledat pentru achitarea ei.

Înainte de pronunţarea verdictului, Hasina a respins acuzaţiile şi a contestat imparţialitatea procedurilor tribunalului, afirmând că un verdict de vinovăţie este „o concluzie previzibilă”.

Bangladeshul a avut parte de tensiuni înainte de pronunţarea verdictului, cu cel puţin 30 de explozii de bombe artizanale şi 26 de vehicule incendiate în toată ţara în ultimele zile. Cu toate acestea, nu au existat victime.

Verdict „motivat politic”

Hasina, în vârstă de 78 de ani, care a rămas în India de când a fost alungată de la putere în august 2024, a contestat legitimitatea tribunalului într-un interviu acordat prin e-mail agenţiei Reuters luna trecută.

„Aceste proceduri sunt o farsă motivată politic”, a spus ea. „Au fost iniţiate de tribunale ilegitime, cu verdicte de vinovăţie previzibile. Sunt prezidate de un guvern neales, format din adversarii mei politici”, a susţinut Hasina.

Ea a mai spus că i s-a refuzat notificarea adecvată a audierilor şi orice oportunitate semnificativă de a-şi pregăti apărarea, adăugând că nu a fost implicată personal în utilizarea forţei letale sau în alte presupuse crime, potrivit News.ro.

Ţara din Asia de Sud, cu o populaţie de 170 de milioane de locuitori, majoritar musulmană, a fost guvernată în perioada post-Hasina de o administraţie interimară condusă de laureatul Premiului Nobel pentru Pace Muhammad Yunus. Deşi ţara a fost în mare parte paşnică de atunci, stabilitatea politică nu s-a restabilit încă.

În interviul acordat Reuters, Hasina a avertizat asupra furiei crescânde în rândul susţinătorilor Ligii Awami şi a declarat că milioane de oameni loiali partidului vor boicota alegerile parlamentare din februarie.

Luni, securitatea a rămas strictă în Dhaka şi în alte oraşe importante, forţele paramilitare fiind dislocate în jurul clădirilor guvernamentale cheie şi a complexului tribunalului.

Autorităţile au declarat că sunt pregătite pentru orice probleme după pronunţarea verdictului.

