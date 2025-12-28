Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai bombardate din Ucraina: „O mică alinare”

Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor în zonele Ucrainei grav afectate de bombardamente, unde lipsesc electricitatea, apa și încălzirea, a declarat cardinalul Krajewski.

Cele trei camioane transportau, printre altele, alimente care, dizolvate în puţină apă, devin supă dens calorică de pui şi legume.

"O mică alinare din partea Papei Leon al XIV-lea, o uşurare vitală pentru familiile ucrainene cu ocazia Sărbătorii Sfintei Familii din Nazaret, celebrată pe 28 decembrie", a explicat cardinalul polonez.

Acest gest, a continuat cardinalul, "arată cum Dumnezeu, născut într-o astfel de familie, vrea întotdeauna să fie acolo unde omenirea este în pericol, unde omenirea suferă, unde fuge, unde experimentează respingerea şi abandonul".

Înainte de Ajunul Crăciunului, trei camioane încărcate cu ajutoare umanitare de la compania coreeană Samyang Foods au ajuns la Vatican, iar ajutoarele au fost ulterior redirecţionate către zonele de război din Ucraina cele mai afectate de bombardamente.

Astfel, conchide Krajewski, papa Leon al XIV-lea "nu numai că se roagă pentru pace, ci doreşte să fie prezent şi alături de familiile care suferă".

