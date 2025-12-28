Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai bombardate din Ucraina: „O mică alinare”

28-12-2025 | 10:27
camioane ucraina papa leon
Vatican News

Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor în zonele Ucrainei grav afectate de bombardamente, unde lipsesc electricitatea, apa și încălzirea, a declarat cardinalul Krajewski.

autor
Aura Trif

Cele trei camioane transportau, printre altele, alimente care, dizolvate în puţină apă, devin supă dens calorică de pui şi legume.

"O mică alinare din partea Papei Leon al XIV-lea, o uşurare vitală pentru familiile ucrainene cu ocazia Sărbătorii Sfintei Familii din Nazaret, celebrată pe 28 decembrie", a explicat cardinalul polonez.

Acest gest, a continuat cardinalul, "arată cum Dumnezeu, născut într-o astfel de familie, vrea întotdeauna să fie acolo unde omenirea este în pericol, unde omenirea suferă, unde fuge, unde experimentează respingerea şi abandonul".

Înainte de Ajunul Crăciunului, trei camioane încărcate cu ajutoare umanitare de la compania coreeană Samyang Foods au ajuns la Vatican, iar ajutoarele au fost ulterior redirecţionate către zonele de război din Ucraina cele mai afectate de bombardamente.

Papa Leon împlinește 70 de ani.
Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel la Ucraina şi Rusia să găsească "curajul" de a dialoga direct

Astfel, conchide Krajewski, papa Leon al XIV-lea "nu numai că se roagă pentru pace, ci doreşte să fie prezent şi alături de familiile care suferă". 

Marile legende din lumea filmului și a muzicii care ne-au părăsit în 2025. Anul a fost marcat de pierderea Papei Francisc

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, mancare, ajutor umanitar, Papa Leon ,

Dată publicare: 28-12-2025 10:27

