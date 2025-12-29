Cine va fi obligat să-și facă RCA la trotineta electrică. Despăgubirile pe care le plătesc asiguratorii în caz de accident

Posesorii de trotinete electrice care circulă cu o viteză mai mare de 25 de kilometri pe oră pot fi verificați de polițiștii rutieri. Oamenii legii vor să vadă dacă au încheiat o asigurare de răspundere civilă.

În lipsa acestei polițe, riscă amenzi de până la 2.000 de lei. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, RCA-ul pentru trotinete costă între 200 și 500 de lei, în funcție de firma de asigurare.

Legea care aduce modificări pentru asigurarea de răspundere civilă prevede că aceasta este obligatorie pentru orice vehicul cu propulsie proprie, o viteză maximă constructivă de peste 25 de km/h sau o masă mai mare de 25 de kilograme. Potrivit vicepreședintelui ASF, firmele de profil vând deja RCA pentru asemenea vehicule, inclusiv pentru trotinete, iar prima de asigurare este cuprinsă între 200 și 500 de lei. Despăgubirile oferite victimelor pot fi considerabile.

Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF: „Un asemenea vehicul, cu acea viteză constructivă, respectiv acea masă constructivă, nu este o jucărie. Poate să producă prejudicii chiar foarte mari. Pentru despăgubiri materiale până la aproape șase milioane de lei, iar pentru vătămări corporale și deces până la 32 de milioane de lei.”

Pentru bicicletele electrice nu se încheie RCA, pentru că sunt puse și menținute în mișcare cu ajutorul pedalelor.

Alex Macrea, reprezentantul unui distribuitor de biciclete electrice: „Toți producătorii de motoare de biciclete electrice sunt obligați să producă biciclete cu limitare de 25 de kilometri pe oră. Peste această limită noi putem să ne deplasăm cu bicicleta însă doar pe propriile puteri, motorul nu ne va mai asista deloc.”

Legea privind obligativitatea RCA la trotinete electrice cu viteză constructivă mai mare de 25 de km/h a intrat în vigoare de o lună, iar poliția poate aplica amenzi din 13 decembrie.

Codul Rutier încadrează aceste vehicule la categoria mopede conduse în picioare, pentru care este nevoie și de permis. Puteți circula cu aceste vehicule doar pe străzile unde limita de viteză este de 50 km/h.

Lipsa asigurării de răspundere civilă este considerată contravenție și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei.

