Cine va fi obligat să-și facă RCA la trotineta electrică. Despăgubirile pe care le plătesc asiguratorii în caz de accident

Stiri Economice
29-12-2025 | 09:36
×
Codul embed a fost copiat

Posesorii de trotinete electrice care circulă cu o viteză mai mare de 25 de kilometri pe oră pot fi verificați de polițiștii rutieri. Oamenii legii vor să vadă dacă au încheiat o asigurare de răspundere civilă.

autor
Electra Ghiza,  Octavian Moldovan

În lipsa acestei polițe, riscă amenzi de până la 2.000 de lei. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, RCA-ul pentru trotinete costă între 200 și 500 de lei, în funcție de firma de asigurare.

Legea care aduce modificări pentru asigurarea de răspundere civilă prevede că aceasta este obligatorie pentru orice vehicul cu propulsie proprie, o viteză maximă constructivă de peste 25 de km/h sau o masă mai mare de 25 de kilograme. Potrivit vicepreședintelui ASF, firmele de profil vând deja RCA pentru asemenea vehicule, inclusiv pentru trotinete, iar prima de asigurare este cuprinsă între 200 și 500 de lei. Despăgubirile oferite victimelor pot fi considerabile.

Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF: „Un asemenea vehicul, cu acea viteză constructivă, respectiv acea masă constructivă, nu este o jucărie. Poate să producă prejudicii chiar foarte mari. Pentru despăgubiri materiale până la aproape șase milioane de lei, iar pentru vătămări corporale și deces până la 32 de milioane de lei.”

Pentru bicicletele electrice nu se încheie RCA, pentru că sunt puse și menținute în mișcare cu ajutorul pedalelor.

Citește și
Trotinete
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Alex Macrea, reprezentantul unui distribuitor de biciclete electrice: „Toți producătorii de motoare de biciclete electrice sunt obligați să producă biciclete cu limitare de 25 de kilometri pe oră. Peste această limită noi putem să ne deplasăm cu bicicleta însă doar pe propriile puteri, motorul nu ne va mai asista deloc.”

Legea privind obligativitatea RCA la trotinete electrice cu viteză constructivă mai mare de 25 de km/h a intrat în vigoare de o lună, iar poliția poate aplica amenzi din 13 decembrie.

Codul Rutier încadrează aceste vehicule la categoria mopede conduse în picioare, pentru care este nevoie și de permis. Puteți circula cu aceste vehicule doar pe străzile unde limita de viteză este de 50 km/h.

Lipsa asigurării de răspundere civilă este considerată contravenție și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei.

Trump a spus cum vrea Putin să ajute la reconstrucția Ucrainei. „Sună puțin ciudat, dar a fost foarte generos”. Ce ar oferi

Sursa: Pro TV

Etichete: rca, trotinete, trotinete electrice, asigurare,

Dată publicare: 29-12-2025 09:36

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Ce amenzi riscă românii fără asigurare RCA pentru bicicletele și trotinetele electrice. Legea se aplică de pe 16 decembrie
Stiri actuale
Ce amenzi riscă românii fără asigurare RCA pentru bicicletele și trotinetele electrice. Legea se aplică de pe 16 decembrie

Începând cu 16 decembrie 2025, românii care nu încheie o asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru biciclete și trotinete electrice riscă amenzi între 1.000 și 2.000 de lei.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Stiri actuale
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Recomandări
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum
Stiri actuale
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum

CCR a amânat pentru luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului
Stiri externe
Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.

Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările
Stiri actuale
Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările

A fost mobilizare de forțe duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Decembrie 2025

29:49

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28