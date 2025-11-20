Doctorița-estetician care deține un „azil al groazei” în Voluntari, împreună cu un polițist, a încheiat acord de recunoaștere

Ana Maria Yasmin Dalbuzi, care deţinea şi administra un „azil al groazei" din Voluntari, a încheiat un acord cu DNA în care îşi recunoaşte vinovăţia şi acceptă să primească o condamnare cu suspendare.

Pentru a fi aplicat acordul de vinovăție, acesta trebuie aprobat de un judecător de la Tribunalul Ilfov.

În dosar mai este implicat un partener al femeii, Iulian Roberto Damian, polițist în Voluntari, însă cazul său se află în lucru la DNA.

Polițistul și Ana Maria Yasmin Dalbuzi, medic plastician, ar fi întocmit în fals documentele centrului. Totul era fictiv, de la angajați și până la medicamente sau mâncare. Bătrânii plăteau 3.000 de lei lunar și primeau la micul dejun, ceai și pâine cu margarină.

Întreaga afacere ar fi pornit din start cu stângul deoarece bărbatul, în calitate de agent de poliție în orașul Voluntari, nu avea voie să fie și administrator. Ca atare, și-a cedat părțile sociale către partenera sa, chirurg plastician pe atunci rezident. Acesta a fost primul indiciu care i-a făcut pe anchetatori să verifice cu atenție documentele.



DNA a anunţat joi că a dispus sesizarea instanţei de judecată, cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei a inculpatei Ana Maria Yasmin Dalbuzi, asociat şi administrator a unei societăţi comerciale ce deţinea un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice situat în oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la abuz în serviciu; exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi; delapidare în formă continuată şi uz de fals în formă continuată.

„În perioada 29 - 31 august 2023, inculpata D.Y.A.M., în calităţile menţionate anterior, ar fi prezentat mai multe documente false (extras Revisal, contract de catering, contract privind prestarea de servicii medicale, etc.) inspectorilor sociali din cadrul AJPIS Ilfov desemnaţi să efectueze un control la centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice ce era deţinut de inculpată în oraşul Voluntari, pentru a atesta îndeplinirea criteriilor şi a standardelor minime care au stat la baza obţinerii licenţei de funcţionare a centrului respectiv", susţine DNA.

Acţionând în această modalitate, Yasmin Dalbuzi i-ar fi determinat pe inspectorii sociali să ateste, fără vinovăţie, îndeplinirea condiţiilor de acordare a acreditării/licenţierii furnizării de servicii sociale de către societatea pe care o administra.



Deficiențele constatate de inspectori

În realitate, serviciile medicale nu ar fi fost prestate, mâncarea oferită beneficiarilor (insuficientă, necorespunzătoare din punct de vedere nutritiv, neadaptată afecţiunilor acestora) ar fi fost achiziţionată gata preparată din magazin sau ar fi fost pregătită de angajaţii centrului din ce aveau la dispoziţie, iar tratamentul medical ar fi fost administrat beneficiarilor de persoane care nu aveau pregătire medicală şi fără regularitate.

Procurorii au mai constatat că, pe perioada vizitei inspectorilor sociali, unii bătrâni care nu ar fi îndeplinit condiţiile de admisibilitate în centru, aspect supus controlului, ar fi fost scoşi din acesta, fiind cazaţi pentru o noapte într-un hotel, ulterior fiind „plimbaţi" cu un autovehicul sau ţinuţi în parcarea unui hipermarket, până la finalizarea evaluării.

Ca urmare a faptului că centrul rezidenţial ar fi rămas deschis în perioada 01 septembrie - 11 octombrie 2023, societatea administrată de Ana Maria Yasmin Dalbuzi ar fi beneficiat de un folos necuvenit constând în sumele achitate de beneficiari şi aparţinătorii beneficiarilor pentru perioada respectivă, în cuantum de 73.690 lei.

După ce, la data de 11 octombrie 2023, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Ilfov au suspendat activitatea centrului rezidenţial, ca urmare a deficienţelor constatate, Ana Maria Yasmin Dalbuzi ar fi continuat activitatea pentru o parte dintre beneficiari, deşi pentru acest serviciu nu exista licenţă. Ea a raportat însă autorităţilor că toţi beneficiarii centrului ar fi fost preluaţi de familii.

Conform DNA, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2023, în calitate de asociat şi administrator al societăţii respective, Ana Maria Yasmin Dalbuzi şi-ar fi însuşit în interes personal suma totală de 293.327 lei provenită din sumele încasate de la beneficiari şi aparţinătorii acestora, reprezentând contravaloarea serviciilor lunare prestate în centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice.



A plătit deja despăgubiri civile

Pentru a ascunde însuşirea în interes personal a banilor şi pentru a justifica suma în contabilitatea societăţii, Ana Maria Yasmin Dalbuzi ar fi folosit 74 de dispoziţii de plată ce conţineau menţiuni necorespunzătoare adevărului.

În cursul anchetei, Dalbuzi a despăgubit beneficiarii care au formulat pretenţii civile.

În vederea confiscării speciale, în cauză au fost instituite măsuri asigurătorii cu privire la bunuri şi sume de bani ce aparţin inculpatei Ana Maria Yasmin Dalbuzi, până la concurenţa sumei de 357.018 lei.

Conform procurorilor, Dalbuzi şi-a asumat în totalitate faptele comise şi a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite anchetatorilor ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt.

În prezenţa avocatului, ea a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrările juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

Totodată, inculpatei i s-a interzis, pe o perioadă de 3 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare cu suspendare, exercitarea următoarelor drepturi: de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura activităţi de furnizare de servicii sociale.

De asemenea, Dalbuzi a acceptat să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, la instituţii din cadrul Primăriei Comunei Voluntari sau din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov.

Dosarul de urmărire penală şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost înaintate Tribunalului Ilfov, cu propunerea de a se menţine măsura asiguratorie dispusă în cauză.

