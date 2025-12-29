Trump: „Putin nu a fost de acord cu încetarea focului în timpul referendumului din Ucraina”

29-12-2025 | 09:36
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderul rus Vladimir Putin nu a fost de acord cu încetarea focului în timpul unui posibil referendum din Ucraina privind un „plan de pace” propus.

autor
Alexandru Toader

Trump, care a vorbit la telefon cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski, a fost întrebat dacă liderul rus a fost de acord cu încetarea focului în timpul referendumului din Ucraina.

„Nu, nu un armistițiu. El consideră că, uite, ei se luptă și trebuie să se oprească, iar apoi, dacă trebuie să înceapă din nou, ceea ce este o posibilitate. El nu vrea să se afle în această situație. Înțeleg această poziție. [...] Dar cred că găsim modalități prin care putem ocoli acest lucru.”

Detalii: Trump a mai spus că Rusia „va ajuta” la reconstrucția Ucrainei dacă războiul se va termina. El a afirmat că Rusia „dorește să vadă Ucraina reușind”, chiar dacă acest lucru sună puțin ciudat.

În plus, Trump s-a plâns că unii „oameni răi” au inventat multe lucruri care, potrivit lui, au împiedicat SUA să ajungă la acorduri cu Rusia și Rusia să ajungă la acorduri cu SUA, potrivit Ukrainska Pravda.

Pe 23 decembrie, Zelenski a declarat că Ucraina va supune un acord de pace în 20 de puncte fie ratificării parlamentului, fie unui referendum național, și că ar putea decide, de asemenea, să organizeze alegeri în țară în același timp cu referendumul.

El consideră că organizarea unui referendum ar necesita cel puțin 60 de zile și un armistițiu complet pe durata acestei perioade.

Sursa: Ukrainska Pravda

Dată publicare: 29-12-2025 09:36

