Fostul avocat din Iași acuzat că și-a aruncat iubita de la etajul 6, prins și încarcerat. A primit o condamnare de 23 de ani

03-12-2025 | 22:26
avocat felecanu prins
Politia Romana

Fostul avocat Sebastian Felecanu a fost prins de polițiștii ieșeni și dus în Penitenciarul Iași, după ce a încercat să evite punerea în aplicare a pedepsei de 23 de ani pentru uciderea iubitei, pe care a aruncat-o de la etajul șase.

 

Aura Trif

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au confirmat, miercuri, sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în luna iunie, în cazul fostului avocat Sebastian Felecanu. Acesta fusese condamnat la 23 de ani de închisoare, fiind acuzat că şi-a omorât iubita.

Poliţiştii din cadrul Biroului Urmăriri - Serviciul de Investigaţii Criminale Iaşi s-au prezentat, miercuri, la locuinţa bărbatului de 44 de ani, pentru punerea în aplicare a mandatului de executare a pedepsei, însă acesta nu a fost găsit acasă.

Potrivit poliţiştilor, cu puţin timp înainte ca aceştia să ajungă la locuinţa fostului avocat, dispozitivul de monitorizare montat asupra bărbatului ar fi generat o alertă de îndepărtare.

Bărbatul a fost găsit la scurt timp, într-o anexă cu destinaţie de depozitare din scara blocului unde locuia.

Și-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6

El a fost dus la sediul Poliţiei Judeţene Iaşi, iar ulterior a fost dus în Penitenciarul Iaşi, în vederea executării pedepsei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat, miercuri, sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, respingând apelul declarat de Sebastian Felecanu.

Felecanu a fost condamnat la 23 de ani de închisoare, fiind acuzat că, în 19 iunie 2021, şi-a ucis iubita însărcinată, aruncând-o de la etajul şase al blocului în care locuia. Ulterior, avocatul a încercat să acrediteze ipoteza unei sinucideri.

Potrivit anchetatorilor, în 18 iunie 2021, Sebastian Felecanu şi Monica Cioată au mers împreună la o nuntă. Pe drumul spre casă, între cei doi s-ar fi iscat o ceartă, care a continuat şi după ce aceştia au ajuns acasă. În 19 iunie 2021, în jurul orei 04.00, Monica Cioată, şi ea tot avocat, a murit la scurt timp după ce a căzut de la etajul şase.

Bărbatul a susţinut, în timpul anchetei, că femeia s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut de la etaj.

Sursa: News.ro

Preşedintele României a promulgat, vineri, Legea nr. 200/2025 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind patrimoniul cultural şi istoric din România - dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 

