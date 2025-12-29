Început de an cu o întâlnire crucială la Paris. Emmanuel Macron a anunțat o reuniune a aliaților Kievului: „O pace justă”

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni o reuniune a aliaților Kievului la Paris la începutul lui ianuarie, pentru discuții asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, informează AFP.

'Vom reuni țările Coaliției de Voință la Paris la începutul lui ianuarie, pentru a finaliza contribuțiile concrete ale fiecăruia', a scris pe platforma X președintele Emmanuel Macron, care a discutat înainte cu omologii săi ucrainean Volodimir Zelenski și cel american Donald Trump, alături de mai mulți alți lideri europeni.

'Avansăm asupra garanțiilor de securitate ce vor fi centrale pentru a construi o pace justă și durabilă', a afirmat liderul francez, care de asemenea a discutat singur cu Volodimir Zelenski.

Acest anunț intervine după ce Zelenski și Trump au avut duminică o întrevedere la reședința președintelui american în Florida, acesta din urmă arătându-se destul de optimist, chiar dacă la fel de evaziv, cu privire la o soluționare apropiată a conflictului care face ravagii în Ucraina încă din februarie 2022.

'Aceasta a fost o negociere foarte dificilă', a recunoscut Donald Trump, evocând 'numeroase progrese'. 'Nu vreau să spun când (anume), însă eu cred că noi vom reuși', a continuat el, propunând de asemenea să vină să susțină un discurs în Parlamentul ucrainean pentru a face să avanseze planul său de pace.

Luând cuvântul alături de el, Volodimir Zelenski s-a arătat de asemenea entuziasmat, vorbind despre 'mari progrese', inclusiv despre '90%' din planul de pace american în 20 de puncte 'aprobat', despre 'garanții de securitate' pentru Ucraina 'aprobate' în mod cert și 'aproape aprobate' pentru altele, precum și despre 'un plan de prosperitate în curs de finalizare'.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













