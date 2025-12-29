Început de an cu o întâlnire crucială la Paris. Emmanuel Macron a anunțat o reuniune a aliaților Kievului: „O pace justă”

Stiri externe
29-12-2025 | 09:42
Macron
Getty Images

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni o reuniune a aliaților Kievului la Paris la începutul lui ianuarie, pentru discuții asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, informează AFP.

autor
Claudia Alionescu

'Vom reuni țările Coaliției de Voință la Paris la începutul lui ianuarie, pentru a finaliza contribuțiile concrete ale fiecăruia', a scris pe platforma X președintele Emmanuel Macron, care a discutat înainte cu omologii săi ucrainean Volodimir Zelenski și cel american Donald Trump, alături de mai mulți alți lideri europeni.

'Avansăm asupra garanțiilor de securitate ce vor fi centrale pentru a construi o pace justă și durabilă', a afirmat liderul francez, care de asemenea a discutat singur cu Volodimir Zelenski.

Acest anunț intervine după ce Zelenski și Trump au avut duminică o întrevedere la reședința președintelui american în Florida, acesta din urmă arătându-se destul de optimist, chiar dacă la fel de evaziv, cu privire la o soluționare apropiată a conflictului care face ravagii în Ucraina încă din februarie 2022.

'Aceasta a fost o negociere foarte dificilă', a recunoscut Donald Trump, evocând 'numeroase progrese'. 'Nu vreau să spun când (anume), însă eu cred că noi vom reuși', a continuat el, propunând de asemenea să vină să susțină un discurs în Parlamentul ucrainean pentru a face să avanseze planul său de pace.

Citește și
macron
Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China între discuții dure despre Ucraina și momente relaxate cu panda și ping-pong

Luând cuvântul alături de el, Volodimir Zelenski s-a arătat de asemenea entuziasmat, vorbind despre 'mari progrese', inclusiv despre '90%' din planul de pace american în 20 de puncte 'aprobat', despre 'garanții de securitate' pentru Ucraina 'aprobate' în mod cert și 'aproape aprobate' pentru altele, precum și despre 'un plan de prosperitate în curs de finalizare'.

Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, macron, intalnire, paris,

Dată publicare: 29-12-2025 09:42

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Macron vrea să poarte un dialog cu Putin. „Cred că va fi din nou util să vorbesc”
Stiri externe
Macron vrea să poarte un dialog cu Putin. „Cred că va fi din nou util să vorbesc”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că va fi „din nou util" pentru el şi pentru europeni să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, scrie AFP.

Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China între discuții dure despre Ucraina și momente relaxate cu panda și ping-pong
Stiri externe
Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China între discuții dure despre Ucraina și momente relaxate cu panda și ping-pong

Președintele francez Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China într-o notă mai relaxată – cu urși panda și ping-pong.

Recomandări
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum
Stiri actuale
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum

CCR a amânat pentru luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului
Stiri externe
Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.

Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările
Stiri actuale
Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările

A fost mobilizare de forțe duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Decembrie 2025

29:49

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28