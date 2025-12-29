Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările

29-12-2025 | 08:12
incendiu, depozit, militari
A fost mobilizare de forțe duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Mădălina Stețco

În interior erau materiale sanitare și sisteme de încălzire ușor inflamabile, așa că a fost nevoie de roboți pentru a localiza focarele. Peste 120 de pompieri au avut o misiune extrem de dificilă. Focul a fost atât de violent încât a spart geamurile.

La prânz un nor gros de fum a acoperit Sectorul 6 al capitalei. Ardea cu flăcări uriașe un depozit plin de echipamente și sisteme de instalații. Pentru că exista riscul ca focul să se extindă, pompierii au înconjurat întreaga clădire.

Corespondent Știrile ProTV: „Intervenția este una extrem de dificilă. Rând pe rând vin tot mai multe echipaje în ajutor. Presiunea din interior este atât de puternică, încât geamurile pur și simplu se sparg.”

Din cauza temperaturii ridicate s-au desprins bucăți din structura metalică. Mai multe bubuituri puternice i-au scos pe oameni din case. Cei care stau în zonă dar și cei din Sectorul 5 au primit mesaje Ro-alert.

Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică

Martor: „Am văzut de la distanță fumul, se vede de la mine de la balcon.”

Martor: „Noi stăm undeva mai încolo, în depărtare și se simte mirosul de sus...”

Corespondent Știrile ProTV: „Aerul de aici este foarte greu de respirat și asta pentru că în interiorul depozitului se află materiale combustibile, echipamente pentru sisteme de încălzire, țevi și alte tipuri de instalații. Toate acestea îngreunează intervenția pompierilor care se luptă cu flăcările de câteva ore.”

Pompierii au folosit și roboți în lupta cu flăcările

Deși inițial pompierii au intrat în hală, din cauza riscului ridicat de explozie au fost nevoiți să se retragă. Peste 120 de militari cu 30 de autospeciale au participat la această intervenție. Au folosit inclusiv roboți pentru localizarea focarelor.

Ana Covașniuc, purtător de cuvânt al ISU B-IF: „Depozitul este pe o structură metalică. Ținând cont de degajările mari de fum și temperaturile mari degajate s-a acționat defensiv. Hala are o înălțime de 11 metri, iar materialele din interior sunt depozitate în stive de o înălțime de 10 metri.”

În total sunt distrugeri pe mai bine de 6.000 de metri pătrați. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit focul.

Fenomenul care a ”sculptat” litoralul românesc. Vântul puternic a creat terase de nisip de peste un metru în Mamaia

A fost mobilizare de forțe, duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

