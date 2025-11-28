Infirmiera care a abuzat o fetiță la creșă a primit condamnare cu suspendare. Trebuie să plătească zeci de mii de euro daune

28-11-2025 | 19:15
copil cresa
protv.ro

O infirmieră de la o creșă de stat din Capitală a fost condamnată definitiv după ce în perioada pandemiei a terorizat o fetiță de numai doi ani. I-ar fi vorbit urât și chiar ar fi lovit-o.

Ovidiu Oanță

Ca să poată dovedi abuzurile, părinții au ascuns un reportofon în lucrurile fetiței. Însă femeia nu va ajunge după gratii pentru că judecătorii i-au suspendat executarea pedepsei.

Abuzurile fizice și psihice împotriva fetiței au avut loc în toamna anului 2020, când copila în vârstă de doar doi ani s-a întors împreună cu colegii în colectivitate.

Abuzurile fizice și psihice au constat în adresarea constantă de injurii și în gesturi violente și jignitoare precum îmbrâncit, bruscare, palme peste ceafă, cap și fund, trântire în pătuț, izolare de restul copiilor sau gestul prin care inculpata se închina când o vedea, în semn de dispreț.

Părinții au ascuns un reportofon în lucrurile fetiței pentru a descoperi abuzurile

Suferința copilei a ieșit rapid la iveală, după ce părinții au ascuns un reportofon în rucsacul și hainele ei, care a înregistrat totul. Însă despre cele petrecute în sala de clasă au vorbit și colegii femeii. Ea a negat totul și a contestat dovezile.

politist circulatie scandal medgidia
Sindicatul Europol îl acuză pe șeful Biroului Rutier Medgidia de abuz și hărțuire. „Pretenaș, nu merge treaba așa"

Părinții au fost nevoiți să ceară ajutorul unui psiholog pentru a urma un program de terapie comportamentală. Dar au cerut și ajutorul poliției, unde au reclamat-o pe infirmieră. A fost și o anchetă disciplinară, așa că femeia a fost concediată de la creșă, decizie pe care a contestat-o în justiție și a și câștigat dreptul de a se întoarce printre copii. A mai stat doar două luni după reîncadrare, apoi a demisionat.

Pedeapsa cu suspendare pentru infirmieră

Corespondent PROTV: „La aproape cinci ani de la scandaloasele incidente, instanța a stabilit definitiv că infirmiera se face vinovată de purtare abuzivă, așa că judecătorii au condamnat-o la un an și jumătate de închisoare, însă cu suspendare. În plus, femeia a fost obligată să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității.”

Infirmiera a refuzat să comenteze decizia de condamnare prin care a fost obligată să le plătească părinților fetiței 20.000 de euro daune morale.

În schimb, avocata femeii susține că este o eroare gravă a sistemului judiciar, care a condamnat-o în lipsa unor probe concludente, dar și că părinții copilei ar fi manipulat afecțiuni care nu ar avea legătură cu abuzurile doar ca să obțină foloase materiale.

Etichete: copil, abuz, cresa, infirmiere,

Dată publicare: 28-11-2025 19:15

