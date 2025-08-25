Un polițist a fost lovit în cap în timpul unei intervenții în județul Tulcea. Agresorul a fost arestat preventiv

25-08-2025 | 12:26
Mașină de poliție
Getty Images

Un poliţist din judeţul Tulcea, care fusese chemat să calmeze doi bărbaţi aflaţi în conflict în Babadag, a fost lovit în cap de unul dintre scandalagii, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Claudia Alionescu

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea au anunţat luni că, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la un conflict între mai multe persoane, în oraşul Babadag.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat că are loc un conflict spontan între doi bărbaţi, unul dintre aceştia lovindu-l, la un moment dat, pe unul dintre poliţişti cu un obiect contondent în zona capului. În urma evenimentului, a rezultat rănirea poliţistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conştient şi cooperant”, au declarat poliţiştii.

Agresorul poliţistului, în vârstă de 39 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţia de ultraj.

Proiect inedit într-un sat din Iași. Localnicii au învățat cum să salveze vieți și să îngrijească plantele

