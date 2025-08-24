Israel a lovit Yemen după atacurile houthi. Cel puțin două persoane au murit și alte cinci au fost rănite

24-08-2025 | 19:40
Israelul a lansat duminică un atac asupra capitalei Yemenului, Sanaa, ca ripostă la rachetele lansate de militanţii houthi către Israel. Potrivit presei locale, atacul a provocat moartea a cel puţin două persoane şi rănirea altor cinci.

autor
Sabrina Saghin

Este cel mai recent dintr-o serie de atacuri directe şi contraatacuri între Israel şi militanţii houthi din Yemen, care durează de peste un an.

Armata israeliană a declarat că ţintele au inclus un complex militar care adăposteşte palatul prezidenţial, două centrale electrice şi un depozit de combustibil. Agenţia de ştiri Saba, controlată de houthi, a precizat că atacurile au dus la moartea a cel puţin două persoane şi rănirea altor cinci.

„Atacul a fost efectuat ca răspuns la atacurile repetate ale regimului terorist Houthi împotriva statului Israel şi a civililor săi, inclusiv lansarea de rachete sol-sol şi drone fără pilot către teritoriul israelian în ultimele zile”, a transmis armata într-un comunicat.

Vineri, militanţii houthi au declarat că au lansat o rachetă balistică către Israel în cadrul ultimului lor atac, pe care l-au descris ca fiind în sprijinul palestinienilor din Gaza. Un oficial al Forţelor Aeriene Israeliene a declarat că racheta transporta cel mai probabil mai multe submuniţii „destinate să explodeze la impact”.

De când a început războiul Israelului împotriva grupării militante palestiniene Hamas în Gaza, în octombrie 2023, forţele houthi, aliniate Iranului, au atacat nave în Marea Roşie, în ceea ce ele descriu ca acte de solidaritate cu palestinienii.

De asemenea, au lansat frecvent rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate. Israelul a răspuns cu atacuri asupra zonelor controlate de houthi din Yemen, inclusiv asupra portului vital Hodeidah.

Sursa: News.ro

