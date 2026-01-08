Fost ministru al Justiției: Lia Savonea nu e puternică, eu am bătut-o măr. Are o influenţă malefică

Fostul ministru al Justiţiei, Ana Birchall, a declarat joi despre Lia Savonea, preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, că nu e neapărat puternică, pentru că a bătut-o măr de fiecare dată, cu argumente juridice.

„Doamna Savonea nu este la prima abatere sau prima tentativă de a uzurpa calităţile altei instituţii. Vă aduceţi aminte bătăliile mele cu dânsa? Eu îi solicit încă o dată preşedintelui CSM, că doamna fostă preşedinte nu s-a deranjat să răspundă la această întrebare care este de interes public. La interviul doamnei Savonea pentru preşedinte al ÎCCJ a fost întrebată de decizia CCR-ului, în care s-a statuat negru pe alb că, în calitate de preşedintă a CSM, doamna Savonea a hărţuit un ministru a justiţiei, Ana Birchall şi că tot ce spunea acolo au fost minciuni izvorâte din frustrările personale ale doamnei Savonea la adresa doamnei Birchall, am încheiat citatul din decizia CCR-ului, Dorneanu, fostul preşedinte al CCR-ului, raportor. Deci vă daţi seama că nici măcar Dorneanu n-a putut să salveze”, a spus Ana Birchall la Europa FM, potrivit News.ro.

„Eu vorbesc aici de un preşedinte în funcţie al CSM-ului care hărţuia un ministru al justiţiei. De ce? Că nu-i dădea voie să pună şef la secţia specială pe cineva ca să îngroape toate dosarele de corupţie, că eu nu i-am permis să bypasseze, să treacă peste atribuţiile ministrului, uzurpând, practic, atribuţiile ministrului justiţiei şi trimitea puncte de vedere la Senat, prin care susţinea ca declaraţiile de avere să fie trecute la secret, şi uite că a obţinut acum acest lucru. În momentul de faţă, declaraţiile de avere nu mai eşti obligat să le publici şi nici măcar să mai completezi”, a adăugat fostul ministru al Justiţiei despre Savonea.

„Nu e puternică, e toxică”

Întrebată dacă chiar atât de puternică este Lia Savonea în sistemul de justiţie, Ana Birchall a răspuns: „Nu e puternică, e toxică. Are o influenţă malefică asupra sistemului judiciar”, adăugând că acest lucru s-a manifestat ”prin maniera în care a ocupat teritoriu în justiţie, în domenii şi în poziţii cheie, cu acele faimoase delegări”.

„Deci nu e neapărat puternică, că eu am bătut-o măr de fiecare dată, cu argumente juridice, inclusiv la CCR şi nu i-am dat voie. Deci depinde de tine dacă îţi asumi şi eşti un ministru care respectă legea. (..) Pentru că tu, în momentul în care eşti un ministru al justiţiei, tu trebuie să te asiguri că ai o justiţie funcţională şi în serviciu public. Ori, dacă facem acum un sondaj printre ascultători, o să vedeţi că 90% o să spună că avem justiţie nefuncţională şi pe bună dreptate”, a completat Ana Birchall.

