Un camion cu grâu s-a răsturnat în Arad după ce ar fi explodat un cauciuc. A lovit un alt vehicul pe contrasens
Un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat vineri pe un drum din județul Arad. Unul dintre cauciucuri i-ar fi explodat. Șoferul a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde a lovit un vehicul care circula regulamentar.
O altă mașină a încercat să evite impactul cu remorca TIR-ului și s-a oprit în sanț. O persoană a ajuns cu răni la spital. Circulația s-a reluat după mai bine de două ore, timp în care grâul a fost adunat de pe șosea.