Un camion cu grâu s-a răsturnat în Arad după ce ar fi explodat un cauciuc. A lovit un alt vehicul pe contrasens

Stiri actuale
23-08-2025 | 07:32
accident
protv.ro

Un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat vineri pe un drum din județul Arad. Unul dintre cauciucuri i-ar fi explodat. Șoferul a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde a lovit un vehicul care circula regulamentar.

autor
Adrian Crăciunoiu

O altă mașină a încercat să evite impactul cu remorca TIR-ului și s-a oprit în sanț. O persoană a ajuns cu răni la spital. Circulația s-a reluat după mai bine de două ore, timp în care grâul a fost adunat de pe șosea.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, arad, camion,

Dată publicare: 23-08-2025 07:32

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Un motociclist de 39 de ani a murit în Otopeni. A pierdut controlul vehiculului pe carosabilul ud
Stiri actuale
Un motociclist de 39 de ani a murit în Otopeni. A pierdut controlul vehiculului pe carosabilul ud

Un motociclist de 39 de ani a murit vineri seara, în urma unui grav accident produs pe DN1, în Otopeni.  

Un șofer de ridesharing a provocat un accident în lanț, în Timișoara. „Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini”
Stiri actuale
Un șofer de ridesharing a provocat un accident în lanț, în Timișoara. „Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini”

Un șofer de ridesharing a provocat un accident în lanț, joi seară, pe un bulevard aglomerat din Timișoara.

A murit Brent Hinds, fostul chitarist al trupei de heavy metal Mastodon. Celebrul artist avea 51 de ani
Stiri Mondene
A murit Brent Hinds, fostul chitarist al trupei de heavy metal Mastodon. Celebrul artist avea 51 de ani

Brent Hinds, fostul chitarist al celebrei trupe de heavy metal Mastodon, a murit în noaptea de miercuri spre joi, în Atlanta, în urma unui accident rutier. Avea 51 de ani.

Recomandări
Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”
Stiri externe
Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”

Donald Trump avertizează Rusia cu sancțiuni dacă nu apar progrese în direcția unei soluții pașnice în Ucraina, în timp ce Kremlinul anunță că nu există planuri pentru o întâlnire Putin–Zelenski.

Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc
Stiri actuale
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc

Un ciclon mediteranean traversează România și aproape, întreaga țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii.

Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu
Stiri Politice
Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Agenda oficială include întâlniri cu omologii moldoveni și participarea la evenimente culturale locale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 August 2025

44:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12