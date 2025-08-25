Israelul a lovit un spital din Fâșia Gaza. Cel puțin 15 oameni au fost uciși, printre care și jurnaliști

Stiri externe
25-08-2025 | 12:42
Fasia Gaza
AFP

Israelul a atacat, luni, spitalul Nasser din Fâșia Gaza, omorând cel puțin 15 persoane, printre care trei jurnaliști. Unul dintre ei lucra pentru agenția Reuters, au declarat oficialii palestinieni din domeniul sănătății.

autor
Cristian Matei

Potrivit Reuters, cameramanul Hussam al-Masri, unul dintre jurnaliștii uciși în aceste atacuri, potrivit oficialilor, era contractor pentru Reuters.

Fotograful Hatem Khaled, care era și el contractor pentru Reuters, a fost rănit, au declarat oficialii.

Citește și
Cel mai grav scenariu de foamete se desfăşoară acum în Gaza
ONU declară foamete în Gaza, o premieră în Orientul Mijlociu. 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”

Armata israeliană și Biroul Primului Ministru nu au făcut niciun comentariu imediat cu privire la aceste atacuri.

Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, a lucrat ca freelancer pentru Associated Press de la începutul războiului din Gaza, precum și pentru alte agenții de știri.

Dagga a relatat despre eforturile medicilor de la Spitalul Nasser de a salva copii fără probleme de sănătate anterioare, care mureau de foame.

Conform AP, Al Jazeera a confirmat că jurnalistul său Mohammed Salam se afla printre cei uciși în atacul asupra spitalului Nasser.

Conflictul dintre Israel și Hamas este unul dintre cele mai sângeroase pentru jurnaliști, cu un total de 192 de jurnaliști uciși în Gaza în cele 22 de luni de conflict, potrivit Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ).

În comparație, 18 jurnaliști au fost uciși până acum în războiul dintre Rusia și Ucraina, potrivit CPJ.

Biroul prim-ministrului israelian și armata israeliană au refuzat să comenteze incidentul.

Scandal în sânul bisericii. Doi preoți opriți de la slujire după ce au fost filmați dansând la bară și s-ar fi drogat

Sursa: AP, Reuters

Etichete: razboi, israel, hamas, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 25-08-2025 11:40

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Soția lui Erdogan, apel către Melania Trump pentru copii din Gaza: „Nu doar copiilor din Ucraina li s-a curmat veselia”
Stiri externe
Soția lui Erdogan, apel către Melania Trump pentru copii din Gaza: „Nu doar copiilor din Ucraina li s-a curmat veselia”

Prima doamnă a Turciei, Emine Erdogan, i-a scris soţiei preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, pe care a îndemnat-o să ia legătura cu premierul israelian şi să ridice problema copiilor din Gaza.

ONU declară foamete în Gaza, o premieră în Orientul Mijlociu. 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”
Stiri externe
ONU declară foamete în Gaza, o premieră în Orientul Mijlociu. 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”

ONU a declarat vineri - în mod oficial, pentru prima oară în Orientul Mijlociu - foametea în guvernoratul Gaza, unde 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”, potrivit unor experţi ONU.

Ministrul apărării israelian: Oraşul Gaza va fi distrus dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel
Stiri externe
Ministrul apărării israelian: Oraşul Gaza va fi distrus dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel

Oraşul Gaza va fi distrus dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel, a ameninţat vineri ministrul apărării israelian, Israel Katz, informează AFP.

Netanyahu ordonă negocieri pentru eliberarea ostaticilor. În paralel, armata pregătește ofensiva asupra Gazei
Stiri externe
Netanyahu ordonă negocieri pentru eliberarea ostaticilor. În paralel, armata pregătește ofensiva asupra Gazei

Benjamin Netanyahu a anunţat joi seara că a dat „instrucţiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor" ostaticilor israelieni din Gaza, după prezentarea de către mediatori a unei noi propuneri de armistiţiu.

Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza şi a cucerit deja o suburbie
Stiri externe
Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza şi a cucerit deja o suburbie

Israelul a început prima etapă a asaltului său planificat asupra oraşului Gaza şi a preluat deja controlul asupra unei suburbii, a anunţat miercuri seară purtătorul de cuvânt militar israelian Effie Defrin, potrivit Reuters.

 

Recomandări
Grindeanu vrea ca PSD să revină la ședințele coaliției, după ce s-a întâlnit cu Bolojan: ”Avem de reglat câteva lucruri”
Stiri Politice
Grindeanu vrea ca PSD să revină la ședințele coaliției, după ce s-a întâlnit cu Bolojan: ”Avem de reglat câteva lucruri”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, că va propune în ședința Partidului Social Democrat care a început la ora 11.00 revenirea social-democraților în ședințele coaliției de guvernare, unde, a precizat el, ”avem de reglat câteva lucruri”.  

Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”
iBani
Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”

Legea privind pensiile private, adoptată la finalul săptămânii trecute de Guvern, elimină complet posibilitatea de a retrage toți banii acumulați în cont la vârsta pensionării.

„Scandal” în familie. CFR SA a anunțat CFR Călători că îi trage trenurile „pe dreapta” dacă nu își plătește datoriile
Stiri Economice
„Scandal” în familie. CFR SA a anunțat CFR Călători că îi trage trenurile „pe dreapta” dacă nu își plătește datoriile

Trenurile CFR Călători ar putea fi interzise de la circulație pe rețeaua feroviară din România, ca urmare a datoriilor considerabile acumulate de operatorul feroviar de stat pentru neplata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 August 2025

03:35:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12