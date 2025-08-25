Israelul a lovit un spital din Fâșia Gaza. Cel puțin 15 oameni au fost uciși, printre care și jurnaliști

Israelul a atacat, luni, spitalul Nasser din Fâșia Gaza, omorând cel puțin 15 persoane, printre care trei jurnaliști. Unul dintre ei lucra pentru agenția Reuters, au declarat oficialii palestinieni din domeniul sănătății.

Potrivit Reuters, cameramanul Hussam al-Masri, unul dintre jurnaliștii uciși în aceste atacuri, potrivit oficialilor, era contractor pentru Reuters.

AFP

Fotograful Hatem Khaled, care era și el contractor pentru Reuters, a fost rănit, au declarat oficialii.

AFP

Armata israeliană și Biroul Primului Ministru nu au făcut niciun comentariu imediat cu privire la aceste atacuri.

Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, a lucrat ca freelancer pentru Associated Press de la începutul războiului din Gaza, precum și pentru alte agenții de știri.

Dagga a relatat despre eforturile medicilor de la Spitalul Nasser de a salva copii fără probleme de sănătate anterioare, care mureau de foame.

Conform AP, Al Jazeera a confirmat că jurnalistul său Mohammed Salam se afla printre cei uciși în atacul asupra spitalului Nasser.

An Al Jazeera journalist is among 15 Palestinians killed in an Israeli attack on the Nasser hospital in Khan Younis, southern Gaza. At least three other journalists were killed in the attack. pic.twitter.com/2RWfbXDSJH — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 25, 2025



Conflictul dintre Israel și Hamas este unul dintre cele mai sângeroase pentru jurnaliști, cu un total de 192 de jurnaliști uciși în Gaza în cele 22 de luni de conflict, potrivit Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ).

În comparație, 18 jurnaliști au fost uciși până acum în războiul dintre Rusia și Ucraina, potrivit CPJ.

Biroul prim-ministrului israelian și armata israeliană au refuzat să comenteze incidentul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













