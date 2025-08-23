Un copil care mergea pe o trotinetă electrică, lovit de o mașină în Dolj. A fost izbit și este în stare gravă la spital

23-08-2025
Un copil de 10 ani din județul Dolj este în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de o mașină.

autor
Roxana Vlădășel


Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

O cameră de supraveghere a surprins cum băiatul aflat pe o trotinetă electrică intră într-o intersecție fără să se asigure.

Autoturismul care venea din dreapta nu a reușit să-l evite. Cel mic a fost izbit în plin și a rămas pe asfalt. Câțiva trecători au sărit să-l ajute.

Șoferița de 37 de ani a fost verificată cu etilotestul, rezultatul fiind zero. Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Pro TV

